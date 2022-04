Billets d’avion à 500 $ : pourquoi ne pas avoir choisi de financer TREQ?

Le ministre Bonnardel a clarifié lundi qui aura droit aux billets à 500 $ dès le 1er juin. C'est tout le monde qui aura droit à ces billets : Québécois, Canadiens et touristes.

Pour le citoyen et ancien maire de Sept-Îles Réjean Porlier, qui est depuis longtemps impliqué dans le dossier de l'aviation, c'est sur la nature même du programme qu'il se questionne.

« Ce programme va coûter une fortune au Québécois, alors qu'on proposait une alternative qui était la coopérative Coopérative de transport régional du Québec TREQ . » — Une citation de Réjean Porlier, citoyen et ancien maire de Sept-Îles

L'ancien maire de Sept-Îles, Réjean Porlier (archives). Photo : Radio-Canada

Pour améliorer le service d'aviation en région, il considère que la solution passe par des avions plus gros, avec plus de places, ainsi qu'avec une plus grande concurrence sur le marché.

Quand on a lancé l’idée de la Coopérative Coopérative de transport régional du Québec TREQ , on était sous les 500 $. Personne n’avait compris pourquoi on avait tassé la Coopérative de transport régional du Québec TREQ du revers de la main, alors que finalement, avoir des prix moindres, c’est ce qu’on recherche , ajoute M. Porlier.

La Coopérative de transport régional du Québec (TREQ) souhaite rendre plus accessible le transport aérien interrégional au Québec en offrant des vols à moindre coût. Elle veut offrir tous ses billets sous la barre des 500 $. La semaine dernière, le président du C. A. de la coopérative Coopérative de transport régional du Québec TREQ , Éric Larouche, avait accueilli de façon mitigée le plan d’aide de 260 millions de dollars de Québec.

Le groupe citoyen Solidarité Gaspésie aurait aussi préféré que le gouvernement investisse dans la coopérative Coopérative de transport régional du Québec TREQ .

En février dernier, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, avait mis des bémols quant au modèle d’affaires développé par Coopérative de transport régional du Québec TREQ , qu’il juge imprécis.

Selon le ministre de l’Économie et de l'lnnovation, Pierre Fitzgibbon, « plusieurs choses ne tiennent pas la route dans la proposition de TREQ » (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Malgré tout, les membres de Solidarité Gaspésie demandent au ministre Fitzgibbon de reconsidérer sa décision de ne pas financer Coopérative de transport régional du Québec TREQ .

La coopérative aérienne Coopérative de transport régional du Québec TREQ demandait à Québec un prêt de 4 millions $.

Le groupe Solidarité Gaspésie compare cette somme demandée par Coopérative de transport régional du Québec TREQ aux 260 millions de dollars que François Bonnardel compte investir dans le programme de billets.

« Quatre millions sur 260 millions de dollars, vous voyez que c’est peu de choses. Ça nous interroge beaucoup. » — Une citation de Carol Saucier, porte-parole de Solidarité Gaspésie

À écouter aussi : Entrevue de Carol Saucier à l’émission Bon pied, bonne heure

Selon M. Saucier, la concrétisation du projet Coopérative de transport régional du Québec TREQ favoriserait la concurrence et permettrait de réduire le prix des billets sans intervention du gouvernement.

Solidarité Gaspésie propose aussi au ministre de créer un comité de suivi sur le programme de billets à prix réduit afin d’en mesurer les impacts et de pouvoir l’améliorer au besoin.

Le PQ aussi est déçu

Le Parti québécois demande au ministre des Transports François Bonnardel de faire le point.

Mardi matin à l’Assemblée nationale, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a déploré que ce programme semble davantage mis sur pied pour les touristes que pour les résidents en région.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, à l’Assemblée Nationale (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Il a comparé le plan de développement du transport aérien régional du ministre Bonnardel au projet du troisième lien à Québec.

C’est la méthode du troisième lien à Québec appliquée au transport aérien où on commence à rétropédaler. J’imagine qu’on va s’attendre à un nouveau plan , dit M. Arseneau.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur, de Joane Bérubé et d’Isabelle Lévesque