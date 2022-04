Les poules confinées par la grippe aviaire conservent leur désignation « en liberté »

La grippe aviaire continue de fragiliser la filière avicole. Les éleveurs doivent enfermer leur volaille pour éviter tout contact avec l’extérieur, où le virus rôde. Quel impact a cette mesure sur les animaux qui ont une certification supérieure, comme les poulets et poules biologiques élevés en liberté?

Ces animaux doivent voir la lumière du jour plus que les autres et ont, théoriquement, plus d'espace pour gambader. Les poules pondeuses en liberté doivent passer un tiers de leur vie dehors , précise David Webb, porte-parole des Producteurs d'oeufs de l'Alberta.

Ces conditions améliorent le bien-être animal. Le produit final, de meilleure qualité, est d'ailleurs vendu plus cher aux consommateurs.

Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dix-huit élevages et 300 000 oiseaux sont touchés par la grippe aviaire en Alberta. La maladie qui frappe le Canada ce mois d'avril pousse les éleveurs à s’adapter.

Pendant la période migratoire, quand le risque de grippe aviaire est élevé, les éleveurs gardent leurs animaux en intérieur, explique David Webb. En temps normal, ils sont en intérieur la nuit et lorsque la météo n'est pas favorable. Maintenant, c'est tout le temps.

La même appellation

L’année dernière, les poules albertaines ont pondu 925 millions d’oeufs dont 20 % sont vendus avec l’appellation en liberté ou biologique .

Selon David Webb, même si les animaux ne sont plus dehors à cause de la grippe aviaire, leurs oeufs gardent leur certification dans le cas exceptionnel d’une grippe aviaire. Le consommateur ne sera pas mis au courant qu'ils n'ont pas été élevés dans les conditions optimales prévues par l'appellation biologique.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments précise que les exploitants biologiques doivent tenir des registres documentant les périodes de confinement afin de maintenir la conformité aux exigences .

Le consommateur a le droit d’être au courant , pense Melissa Speirs de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Colombie-Britannique.

Cette décision est malheureuse, mais nécessaire, selon elle. Changer les étiquettes serait trop compliqué logistiquement. Garder les animaux en intérieur reste une bonne décision basée sur une analyse coûts-avantages pour l'industrie.

Melissa Speirs encourage tout de même les éleveurs à améliorer l'intérieur des enclos pour le bien-être des animaux, le temps que les risques de grippe aviaire disparaissent, en installant des perchoirs ou une distribution de nourriture les obligeant à rester actifs.