Une programmation chargée pour Festirame : Millencolin, Kaïn et Coeur de Pirate

La 49 e édition de Festirame à Alma s’annonce festive du 8 au 16 juillet avec la présence de Millencolin, Kaïn, Coeur de pirate, Koriass et l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais.

La programmation a été dévoilée mardi par l’organisation Festivalma, qui est responsable de l’événement. Il s’agira de la première édition depuis 2019 tenue dans un contexte plus normal à la suite de la levée de la quasi-totalité des mesures sanitaires au cours des dernières semaines.

L’organisation se félicite d’avoir mis la main sur l’un des humoristes les plus populaires du moment ainsi que sur le groupe punk suédois Millencolin, qui débutera sa tournée internationale en mai.

Il y a Pierre-Yves Roy-Desmarais qui était important pour nous d’aller chercher. Ce sera une exclusivité régionale, donc on ne le reverra pas dans aucun festival de la région. On a aussi Millencolin qui est un gros joueur punk rock suédois. C’est la première fois qu’on reçoit un artiste international depuis la venue de Samantha Fox en 1989 et c’est vraiment un bon coup pour nous , a exprimé Frédéric Gagnon, responsable des communications pour Festivalma.

La formation Kaïn sera de la partie dès la première journée, le vendredi 8 juillet.

L'épreuve de chaloupe à rames aura lieu le samedi 9 juillet. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

L’activité principale, ne l’oublions pas, sera le Marathon Proco samedi, une épreuve de chaloupe à rames au départ de Roberval avec comme point d’arrivée le centre de villégiature Dam-en-Terre. Ludovick Bourgeois donnera le point final à cette journée sur la scène Bell.

Coeur de pirate sera là le dimanche 10 juillet, Orloge Simard le 11 juillet, Pierre-Yves Roy-Desmarais le 12, Koriass le 13, Millencolin le 14 ainsi que Salebarbes le 15.

Les festivités se concluront avec la présentation de la Grande nuit dans les rues du centre-ville d’Alma. Après le parcours illuminé à partir de 19 h 30, le spectacle Pour une histoire d’une soir offrira en même temps Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier. Des feux d’artifice s’entameront à 22 h et la soirée prendra fin à partir de minuit avec Hubert Lenoir.

Les passeports sont en vente dès maintenant au coût de 35 $. Ils passeront à 40 $ à compter du 1er juin.

Avec des informations de Julie Larouche