Billets d’avion à 500 $ : et le transport collectif terrestre, dans tout ça?

Le nouveau plan de transport aérien régional du gouvernement a fait grincer des dents de nombreux groupes environnementaux de la province, qui critiquent la Coalition avenir Québec (CAQ) de choisir d’injecter 261 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser le transport le plus polluant, au détriment des services d’autocar et de train qui meurent à petit feu.

C’est un projet qui est l’équivalent de peser sur l’accélérateur des changements climatiques, alors qu’on doit les freiner et qu’on sait que l’avion est un problème majeur , affirme sans ambages Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat énergie à Greenpeace Canada.

Il n'est pas le seul à penser que le gouvernement Legault va tout à fait à l'encontre des efforts qui devraient être déployés pour freiner les changements climatiques, alors que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC appelait tout récemment à une baisse radicale de la consommation d’énergie fossile.

Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert plus, un groupe écologiste de la Gaspésie, croit que les efforts et les investissements devraient être dirigés vers le transport collectif terrestre, que ce soit par une desserte adéquate en autocar ou en train, par exemple. D’autant que le plan pour le transport aérien demeure inaccessible pour une grande partie de la population, souligne-t-il.

« Quand on prend des décisions politiques comme ça, on agit avec une complète insouciance par rapport à ces enjeux-là. C’est complètement irresponsable. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert plus

Les avions, on devrait, de manière générale, les clouer au sol, surtout pour ce qui est du tourisme et de ces choses-là qui ne sont pas des besoins essentiels.

Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent, qui intervient auprès des décideurs et des acteurs socioéconomiques pour qu’ils prennent davantage l’environnement en compte, abonde dans le même sens.

À l’ère de l’urgence climatique, il est assez difficile de concevoir qu’on puisse subventionner le transport aérien alors que d’autres types de transport collectif méritent tout autant, et même encore plus, d’être subventionnés.

« Ce serait une grande aberration que le système qui est annoncé par Québec fasse en sorte de rendre le transport aérien plus attractif en comparaison au transport collectif routier, qui a un meilleur bilan carbone. » — Une citation de Patrick Morin, directeur adjoint du CRE du Bas-Saint-Laurent

M. Morin convient qu’il peut être louable de vouloir désenclaver les régions, de rendre accessible le transport aérien en situation d’urgence, et de permettre à quelqu’un, par exemple, de se rendre rapidement au chevet d’un parent malade qui habite loin.

Mais dans cette mesure, il y a quand même un piège qui pourrait défaire les efforts de plusieurs en matière de lutte aux changements climatiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) , affirme-t-il.

Le directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Si, pour un voyageur seul et pour certains longs trajets, l’empreinte carbone peut être moindre par avion qu’en voiture compacte, on ne peut se limiter à cette logique, estiment les militants. Selon eux, la baisse des coûts des billets d’avion ne fera pas que remplir les avions déjà dans les airs , mais aura pour effet d’augmenter le nombre de vols et donc, l’émission totale de gaz à effet de serre. Il y a un effet de rebond , résume Pascal Bergeron.

« Si c’est possible d’aller à Montréal en trois heures, les gens vont le faire, alors que si ce n’est pas possible, s’il y a un obstacle à cause de la distance, bien, peut-être qu’ils vont hésiter, et qu’une fois sur deux, ils vont laisser faire. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert plus

Pour lui, la stratégie du ministre Bonnardel et le discours de certains élus sont très clairs : Ils veulent qu’il y ait de la compétition, plusieurs avions qui roulent simultanément, donc plus d’avions dans les airs et plus de trajets .

Le transport collectif terrestre réduit comme peau de chagrin

Le problème de la mobilité dans son ensemble se pose. Le gouvernement doit mettre en place des incitatifs pour rendre le transport collectif plus accessible, pratique et attrayant, demandent les groupes environnementaux.

La mobilité devrait, selon eux, être cohérente d’un point de vue climatique et économique, pour que les gens changent leur comportement quant à leur façon de se déplacer.

Les déplacements par avion et par automobile doivent être les options les plus dispendieuses, et les moyens de transport les moins polluants doivent être les plus abordables, avance Patrick Morin. C’est là que ça va avoir du sens et que ça va amener les gens à faire les bons choix.

« Je veux bien croire qu’un avion plein, c’est mieux qu’un avion vide, mais un autobus plein, un train plein, un traversier plein, c’est bien mieux qu’un avion plein. » — Une citation de Patrick Morin, directeur adjoint du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

Il déplore que les services de transport par train et par autocar aient autant décliné, même sur des axes routiers qui ont le potentiel d'être achalandés. On a laissé l’affluence baisser, on a laissé le désinvestissement se faire, et la baisse de fréquence de trajets se faire. On n’a même pas assuré le maintien de la qualité de ces liens forts là, notamment quand on parle du corridor qui longe la 132 et la 20.

Le transport collectif terrestre devrait être plus attrayant, estiment les groupes environnementaux. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pascal Bergeron croit lui aussi qu’il faut renverser la vapeur. Le fait que l’offre de service soit si pauvre, ça fait en sorte qu’il n’y a pas d’achalandage.

Les régions du Québec ont une réalité territoriale qui comporte d’immenses défis, rappelle le directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement CRE du Bas-Saint-Laurent. Mais il faut aussi voir que collectivement, bon an mal an, on dépense plus de 14 milliards de dollars en achats de pétrole au Québec. Ça, ce sont des dépenses individuelles, mais si on met tout cet argent privé ensemble, on peut se payer un meilleur transport collectif. Mais pour laisser tomber la voiture ou la deuxième voiture, il faut que l’offre arrive en premier , ajoute M. Morin.

« On a Bombardier à La Pocatière qui fabrique des trains et des tramways pour le reste de la planète et on n’est même pas capables d’avoir un train électrique pour faire La Pocatière–Montréal, c’est absurde. » — Une citation de Patrick Morin, directeur adjoint du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

Les élections provinciales d'octobre seront l'occasion pour les militants d'exiger des partis des initiatives claires face à la crise climatique.

C’est l’ensemble de la communauté scientifique qui dit qu’il y a urgence climatique. Il faut maintenant avoir des gouvernements qui sont cohérents avec ce que la science nous dit qu’on doit faire, et offrir des alternatives à la population , plaide le porte-parole de Greenpeace Canada, Patrick Bonin.