L’arrivée de partis visant les anglophones pourrait avantager la CAQ, prévient le PLQ

Le Parti libéral du Québec (PLQ) ne voit pas d'un bon œil la création du Parti canadien du Québec et de Mouvement Québec, dont les candidats pourraient, selon lui, contribuer à la « division du vote » et entraîner l'élection de « plus de députés de la Coalition avenir Québec » l'automne prochain.

Le paradoxe a été relevé par le leader parlementaire libéral, André Fortin, lors d'un point de presse organisé à l'Assemblée nationale, mardi matin. Selon lui, l'arrivée des deux nouvelles formations politiques sur la scène politique québécoise pourrait avoir une incidence sur la division du vote .

Ce sera aux électeurs à décider dans quelle proportion ils veulent appuyer un parti ou un autre, a concédé le député de Pontiac. Cependant, si on vote pour un parti comme [le Parti canadien], le résultat de ça, c'est d'avoir plus de députés de la Coalition avenir Québec [et] c'est un peu contre-productif.

M. Fortin était interrogé sur le sujet alors que le Parti canadien du Québec, dont le nom a été réservé plus tôt cette année auprès d'Élections Québec, a annoncé tôt mardi ses six principes fondateurs dans un communiqué rédigé uniquement en anglais.

L'apparition de ce parti s'ajoute à la création de Mouvement Québec, la nouvelle formation politique de Balarama Holness, annoncée la semaine dernière, dans le but avoué de ravir des sièges au PLQ dans le Grand Montréal le 3 octobre prochain.

Balarama Holness a annoncé la semaine dernière la création de Mouvement Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le Parti canadien du Québec, dont le nom officiel se décline en anglais et en français, se décrit comme une option fédéraliste , progressiste et centrée sur les droits .

Son porte-parole, Colin Standish, est juriste dans un cabinet d’avocats à Sherbrooke. Il est aussi à la tête du « Comité exploratoire des options politiques », né dans la foulée du mouvement d'opposition au projet de loi 96 visant à mieux protéger la langue française au Québec.

M. Standish affirme que le Parti canadien est à préparer les documents nécessaires pour être reconnu par Élections Québec comme une formation politique en bonne et due forme. Son logo et son chef seront présentés dans les prochaines semaines, dit-il.

Les six principes fondateurs du Parti canadien du Québec Le respect des droits fondamentaux;

Le respect de l’intégrité de la Constitution canadienne;

Le bilinguisme;

Le libre choix en matière d’éducation;

La prospérité économique de tous les Québécois;

Le rapprochement et la réconciliation.

Selon M. Standish, le Parti canadien tentera de présenter des candidats dans les 125 circonscriptions du Québec à l'automne.

Même si la protection des droits linguistiques des anglophones et des groupes minoritaires demeure l'un de ses principes fondateurs, la formation tentera de parler à tous les électeurs, explique son porte-parole.

Nous avons besoin d'une option [capable de construire] un récit qui puisse unir tous les Québécois – anglophones, francophones, nouveaux arrivants et autochtones – dans une cause commune , dit-il.

Cela étant dit, le Parti canadien souhaite d'abord et avant tout offrir une voix aux électeurs qui estiment que le PLQ n'en fait pas assez pour protéger les droits des minorités .

Sur les droits et libertés de la personne et sur la langue, le Parti libéral du Québec a lamentablement échoué pendant des décennies, et nous avons besoin de mieux , estime M. Standish.

L'alternative, c'est le Parti libéral , répète Anglade

Interrogée sur le sujet mardi, la cheffe libérale Dominique Anglade a tenté de minimiser l'apparition d'un autre parti cherchant à courtiser les anglophones, une clientèle traditionnellement acquise au PLQ.

À l'issue d'une conférence devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), Mme Anglade a d'abord cherché à classer ces initiatives dans la tendance constatée dans de multiples administrations d'exprimer un mécontentement face à l'offre politique traditionnelle.

Puis, elle s'est dite très confiante que les gens vont bien voir que l'alternative, c'est le Parti libéral du Québec .

« Que ce soit dans les positions qu'on a prises sur la loi 21, que ce soit la position qu'on prend sur le projet de loi 96, je pense que la communauté anglophone va très bien se reconnaître dans ce qui est sur la table. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Colin Standish rejette pour sa part l'idée que son parti divisera le vote des fédéralistes, des anglophones et des groupes minoritaires.

Aucun vote au Québec ne peut être tenu pour acquis et aucun parti politique n'a le monopole d'une certaine circonscription, d'un certain groupe de personnes ou de la formation d'un gouvernement , a-t-il soutenu.

La cheffe libérale Dominique Anglade, dont la base électorale traditionnelle du parti comprend les communautés anglophones et minoritaires du Québec, dit qu'elle est convaincue que les électeurs verront finalement les libéraux comme la meilleure option. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Interrogé sur l'apparition de deux nouveaux partis potentiels, le premier ministre François Legault a déclaré qu'ils semblaient tous deux plaider en faveur d'un Québec bilingue – ce qui, selon lui, sonnerait le glas de la langue française.

Si le Québec devient bilingue, l'attrait de l'Amérique du Nord pour l'anglais sera si fort que ce ne sera qu'une question de temps avant qu'on ne parle plus français au Québec et qu'on devienne la Louisiane , a-t-il fait valoir en marge de l'assermentation de la nouvelle députée caquiste de Marie-Victorin, Shirley Dorismond.