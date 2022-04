Le Jasper Heritage Rodeo cesse après près d’un siècle d’activité

Le manque de bénévoles, la fin d'un bail avec Parcs Canada et la COVID-19 ont eu raison du Jasper Heritage Rodeo, le seul rodéo professionnel du Canada qui a lieu à l'intérieur d'un parc national. Ses organisateurs annoncent que l’événement estival, jadis tant attendu et qui dure depuis 97 ans, n’aura plus lieu.

Ainsi, il n’y aura même pas de spectacle d’adieu. Les Albertains amateurs de spectacle de rodéo ont dû avoir un pincement au cœur en apprenant la nouvelle, d’autant plus qu’ils attendaient sûrement le retour de cet événement sportif et culturel phare après deux ans d’inactivité à cause de la COVID-19.

Le Jasper Heritage Rodeo présentait des courses de barils ainsi que des épreuves du terrassement du bouvillon et de monte de taureaux.

Sa cessation définitive a été décidée par les organisateurs à l’issue d'une assemblée générale tenue le 4 avril.

« C'est très triste parce que pour beaucoup de gens, c'est comme une famille. » — Une citation de Michael Furzeland, vice-président, Jasper Heritage Rodeo

Le désintérêt des bénévoles

Michael Furzeland, qui s’exprimait ainsi à l'émission Edmonton AM, a relevé qu’en plus de l’impact de la pandémie de COVID-19 et la fin du bail qui liait les organisateurs avec le gouvernement fédéral, le désintérêt des bénévoles a été déterminant dans la décision d’annuler l’événement pour de bon.

Il a expliqué à ce propos que parmi les six personnes présentes à l'assemblée générale annuelle, seulement trois souhaitaient poursuivre l’aventure, alors qu'au moins six personnes seraient nécessaires pour aider à l’organiser.

À titre de comparaison, plus d’une douzaine de bénévoles étaient engagés dans l’organisation du rodéo de l'Alberta, a ajouté Michael Furzeland, qui fait partie du rodéo depuis 15 ans.

Un événement touristique et populaire

Créé en 1925, le Jasper Heritage Rodeo a gagné en popularité au fil des éditions. Avant la pandémie, l'événement attirait quelque 900 personnes comprenant des résidents de Jasper et des touristes en visite dans les Rocheuses.

« Quarante pour cent des spectateurs étaient européens. » — Une citation de Michael Furzeland, vice-président, Jasper Heritage Rodeo

Cette importante fréquentation de visiteurs étrangers en fait aussi un événement touristique. Michael Furzeland a d’ailleurs déclaré que de nombreux touristes étrangers ont contacté l’organisation via les réseaux sociaux pour savoir quand le rodéo de l’Alberta allait avoir lieu cet été.

Je suis sûr que c'était une expérience albertaine unique que vous n'auriez pas normalement dans un parc national , a-t-il dit.

La fin du rodéo de Jasper n'est pas révélatrice de l'état de ce sport en Alberta. Selon Jeff Robson, directeur général de l'Association canadienne de rodéo professionnel, le nombre de rodéos a même augmenté dans la province, passant de 41 rodéos avant la pandémie à 53 événements prévus cette année.

Sortir d'une période de pandémie très éprouvante et ressentir autant d'enthousiasme et d'excitation pour ce sport est tout simplement formidable , a-t-il déclaré.

Jeff Robson a noté toutefois que la fermeture annoncée du rodéo à Jasper était une énorme perte, car c'était une chose supplémentaire que les visiteurs de Jasper pouvaient trouver dans une ville vraiment cool.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem