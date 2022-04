Derniers trains vers la Pologne

Toutes les autres gares de la région sont fermées depuis le massacre de celle de Kramatorsk, le 7 avril, qui a fait plus de cinquante morts.

Pokrovsk, un peu plus à l’ouest, est la dernière à pouvoir charger des trains. Pour combien de temps encore? C’est ce que se disent ceux qui ont, finalement, choisi de partir.

Le train est déjà plein. Des femmes et des enfants en très grande majorité. Une famille quitte son domicile pour la seconde fois à cause de bombardements tout près de leur maison. Ils ont quitté Sloviansk, mais ils ne savent pas où ils vont aller.

Le train parti de la gare de Pokrovsk a à son bord principalement des femmes et des enfants. Photo : Radio-Canada / Frederic Tremblay

Une autre famille vient de Lyman, ville lourdement bombardée. Il y a beaucoup d’enfants dans les compartiments. Insouciants, ils s'amusent beaucoup du départ imminent.

Vladimir est le chef du convoi. Il continuera à les accompagner jusqu’aux limites du possible.

« Aujourd’hui nous avons 350 passagers, mais il y a deux semaines, nous en avions, 4, 5, 6000 par jour. Il y a eu jusqu’à quatre trains en partance par jour. » — Une citation de Vladimir, chef du convoi

Un convoi spécial pour les handicapés

Ceux qui embarquent au dernier moment attendent dans un autobus marqué évacuation d’enfants ; ce sont des invalides ou des handicapés. Trois wagons leur sont réservés.

Des invalides et des handicapés ont été transportés par autobus jusqu'à la gare de Pokrovsk avant de prendre le chemin de l'exil. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

L’opération est délicate. Ils sont spécialement aménagés pour les handicapés, avec un corridor et des toilettes plus vastes. On y a entassé pour l’instant tous les fauteuils roulants.

Pendant le voyage, on va demander à chaque passager où il veut aller, qui les attend, quels sont leurs besoins, et les aider s’ils n’ont pas d’endroit où rester. Il y a aussi un médecin à bord, le docteur Taras , explique Vladimir.

Le train passera d’abord par Dnipro où il embarquera encore des passagers; il prendra ensuite la direction de Lviv, puis celle de la frontière polonaise.

On estime qu’il reste 25 % de la population dans cette partie du Donbass. La plupart sont des personnes âgées.