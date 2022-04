Une étape de plus est franchie pour autoriser les chiens en laisse dans le métro

Jeudi, les élus de Montréal ont adopté cette motion qui avait été proposée par le chef de l'opposition officielle, Aref Salem.

La Société de transport de Montréal STM affirme que le comité de service à la clientèle et le conseil d'administration étudient la question. Nous ne pouvons donc nous avancer sur les modalités d’un éventuel projet pilote , écrit son porte-parole Philippe Déry, dans un courriel.

À la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), on se réjouit beaucoup de voir le conseil municipal de Montréal demander formellement le déploiement d'un projet pilote qui autoriserait la présence de chiens en laisse dans le métro , a déclaré Sophie Gaillard, directrice des services juridiques et de la défense des animaux à la SPCA de Montréal. Par contre, on s'interroge sur la décision de limiter celui-ci au métro.

Mme Gaillard affirme que de nombreux Montréalais ne résident pas à proximité du métro : Il nous paraît impératif que la politique permanente, qui pourrait être adoptée au terme du projet pilote, permette quant à elle les chiens dans l'ensemble du réseau, autant en métro que dans l'autobus .

À l'heure actuelle, les animaux de compagnie ne peuvent voyager dans les autobus et le métro de Montréal que s'ils sont dans une cage ou dans un sac de transport. Il est toutefois permis à toute personne d’être accompagnée d’un chien guide ou d’un chien d’assistance, afin de pallier un handicap.

Toute personne contrevenant à ce règlement est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 $.

La SPCA de Montréal souhaite qu'en vertu de la politique qui pourrait être adoptée par la STM, les chiens en laisse soient permis dans les autobus, et pas seulement dans le métro, comme le prévoit le projet pilote. Photo : Photo offerte par Hugues Choquette

En décembre dernier, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA de Montréal a lancé une campagne intitulée « Fido dans le métro » et a fait circuler une pétition qui a récolté près de 17 000 signatures. Le tout afin de presser la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal STM , Éric Alan Caldwell, de permettre le transport de chiens à bord des autobus et du métro.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA argue que de nombreuses villes dans le monde, y compris au Canada, permettent la présence d'animaux de compagnie dans les transports collectifs.

À Toronto, par exemple, les chiens en laisse y sont autorisés en dehors des heures de fort achalandage. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA fait valoir que, dans la Ville Reine, un projet pilote qui avait duré près de six mois s'était terminé de manière concluante. Aucun incident n'a été répertorié de chien qui a été agressif ou quoi que ce soit de cet ordre-là , assure Sophie Gaillard.

Il n'y a pas de raison de croire que ça se passera mal ici à Montréal.

Mme Gaillard assure que la SPCA a la préoccupation que ça se passe bien pour tout le monde, autant pour les propriétaires de chiens que pour les personnes qui ont peur des chiens ou qui y sont allergiques .

Avec les informations de Benoît Chapdelaine et de Jacques Bissonnette