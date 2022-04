Crise du logement : 5000 logements par année réclamés au gouvernement

Le Réseau québécois des OSBL d’habitation et les partis de l’opposition à Québec s'unissent pour demander à la province 5000 logements de plus par année durant cinq ans.

L'objet de cette demande est beaucoup plus important que le plan initial du gouvernement du Québec, qui prévoyait la construction de 500 nouveaux logements par année durant cinq ans.

Il dépasse également l'objectif de construction de logements que la Coalition avenir Québec (CAQ) a révisé à la hausse en février dernier, soit près de 1500 unités d’ici la fin de l’année 2022.

Ces efforts sont nettement insuffisants devant le taux d'inoccupation qui est de moins de 1 % dans plusieurs régions, s'est indigné André Castonguay, le président du Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH).

Des loyers sans plafond

L’augmentation des loyers a atteint des sommets sans précédent pour 2021 pouvant atteindre les 8,8 % [d’augmentation] à Gatineau, 8,7 % à Sherbrooke et 7,1 % à Saguenay , a détaillé André Castonguay.

Et avec les évictions de masse, on se retrouve avec des ménages qui outrepassent leurs besoins en matière de logement ou acceptent de dépasser leur limite budgétaire mensuelle, explique Cédric Dussault, le porte-parole du Regroupement des comités logement et associations des locataires du Québec (RCLALQ).

« Si on passe le tiers de notre revenu dans notre loyer, on est sous le seuil de la pauvreté. Actuellement, on parle de [locataires] qui [allouent] au-dessus de 50 % de leur revenu au paiement du loyer. » — Une citation de Cédric Dussault, porte-parole du Regroupement des comités logement et association des locataires du Québec

La crise qui persiste depuis les dernières années ne touche plus seulement les grands centres urbains, mais aussi les villes extérieures des grands centres et les régions. Résultat : Les gens ne savent plus où aller , ajoute-t-il.

L'opposition en veut plus

Les trois partis ont salué la reconnaissance de cette crise par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, mais ils ont tenu à rappeler la nécessité de mettre plus de mesures en place.

La crise [du logement] a finalement été reconnue par la Coalition avenir Québec CAQ . Quand on reconnaît une crise, après on met en place les modalités et les solutions et la cellule de crise pour aller de l’avant , a dit la députée libérale Marie-Claude Nichols.

Le réseau québécois des organismes sans but lucratif OSBL est en mesure de répondre à la crise si on lui donne les moyens , a ajouté le député solidaire Andrés Fontecilla.

Quant à la députée du Parti québécois Méganne Perry Mélançon, elle a demandé à la ministre de faire preuve de vision et d’écoute .

D’autres solutions?

Pour combattre cette crise du logement, il ne faut pas seulement compter sur la construction de logements sociaux, mais il faut aussi s’attaquer à la hausse des loyers, soutient Cédric Dussault.

Le contrôle des augmentations se ferait tout d’abord par la mise en place d’un indice annuel des hausses de loyer, pour que les propriétaires soient tenus d’augmenter les loyers à un niveau pas plus élevé que cet indice , explique-t-il.

Un registre provincial des loyers devrait aussi être obligatoire, puisque la majorité des hausses se font lors d’un passage d’un locataire à un autre .