Santé publique : 17 infractions alimentaires à l’hôpital de North Bay en moins 18 mois

Sept de ces infractions sont qualifiées de critiques, selon les informations disponibles sur le site du Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound.

Lors de la dernière inspection, en date du 29 mars 2022, le service alimentaire a reçu des infractions en lien avec le nettoyage et la désinfection de l'équipement et des ustensiles ainsi que les surfaces avec lesquelles ils sont en contact avec les aliments.

L’établissement a aussi échoué à maintenir une protection adéquate contre l'entrée d'insectes, de vermine et de rongeurs.

L’inspectrice pour le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound Julie Frederick a effectué la plus récente inspection au Centre régional de santé de North Bay.

Elle explique qu’il est difficile d’identifier un seul facteur pouvant expliquer pourquoi le nombre d’infractions est si élevé pour le service alimentaire du Centre régional de santé de North Bay.

Le président par intérim du conseil d’administration de l'hôpital, Michael Lowe, n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi le nombre d’infractions est plus élevé dans la dernière année et demi.

Il tient à préciser que la grande majorité des infractions a été réglée au moment même des visites surprises.

« Nous avons des mesures en place pour régler les infractions le plus vite possible. En fait, on veut les éviter comme d’habitude. »