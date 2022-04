La réfection de la 132 à Carleton-sur-Mer franchit une nouvelle étape

L’initiative a récemment passé le premier des cinq points de contrôle du ministère des Transports (MTQ). Son bureau régional a présenté le projet au comité d’approbation ministériel, qui l’a officiellement accepté.

Ce secteur du boulevard Perron en est un très achalandé, particulièrement l'été. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Pour nous, c’est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le projet est en marche, qu’il est officiellement lancé auprès du ministère , se réjouit le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe.

L’élu rappelle que les spécialistes mentionnent depuis plus de 20 ans que des travaux sont nécessaires dans le secteur visé.

L'intersection du boulevard Perron et de la rue du Quai, à Carlaton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

En plus de la chaussée, l’initiative prévoit la réfection du réseau d’aqueduc, des égouts et des conduites pluviales entre les rues du Quai et de la Fabrique. L’administration municipale veut profiter de ces travaux pour remettre ce secteur névralgique au goût du jour et le rendre plus attractif.

« On refait complètement la trame commerciale de Carleton-sur-Mer, le secteur le plus achalandé, là où sont nos commerces. On va en faire un véritable boulevard urbain. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

C’est la première fois que la réfection prévue sur 2 kilomètres, soit la presque totalité du centre-ville de la municipalité, franchit le premier point de contrôle du ministère des Transports du Québec MTQ . Le projet avait été soumis au provincial en 2017, mais n’avait pas été retenu à cette époque.

Encore beaucoup de travail à faire

Le maire Lapointe confirme que la concrétisation du projet n’est désormais plus qu’une question de temps . Il prévient toutefois que la première pelletée de terre n'aura pas lieu de sitôt.

De trois à cinq ans pourraient s’écouler d'ici là. À l’heure actuelle, on a des plans préliminaires pour évaluer l’ampleur des travaux qui vont être nécessaires, mais il va y avoir beaucoup de travail à faire sur le terrain […] , ajoute-t-il.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’élu précise d’ailleurs que les commerçants du centre-ville seront consultés, puisqu’ils seront touchés de près par les travaux.

La prochaine étape dans ce dossier sera la signature d’une entente de travaux avec le ministère des Transports du Québec MTQ . Des démarches devront également être effectuées auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement au financement de la réfection des conduites sous la responsabilité de la Ville.

Ces étapes seront franchies au cours des prochains mois.