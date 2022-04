Vols à 500 $ : un programme déjà existant peut être plus avantageux dans la région

Par exemple, un vol dont le tarif se situe à 540 $ pour la période du 6 au 13 juillet pourrait vous coûter seulement 378 $ en vertu du programme gouvernemental de réduction des tarifs aériens dont bénéficient les régions éloignées. Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent se faire rembourser 30 % du coût de leur billet pour voyager au Québec.

De plus, le nouveau programme de billets à 500 $ ne comprend que des vols Saguenay-Montréal pour la région. Cette restriction ne s'applique pas pour le programme déjà existant.

Selon la copropriétaire de Voyages Nouvelle Escale, Ginette Côté, ce programme est trop compliqué, ce qui décourage les voyageurs à demander le remboursement auquel ils ont droit. Mettez-vous à la place du voyageur. Le voyageur n’a pas le goût de faire ces démarches-là. Ils va abandonner avant , affirme Mme Côté.

Peu de réclamations dans la région

Pour l’année 2019-2020, soit la dernière année qui ne s’est pas déroulée entièrement sous le signe de la pandémie, seulement 252 réclamations ont été faites au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais les demandes sont nettement plus nombreuses dans d'autres régions, comme en Gaspésie-île-de-la-Madeleine et en Abitibi-Témiscamingue.

Le montant total remboursable est de 500 $ par année dans la région.

Bilan du Programme de réduction des tarifs aériens pour 2019/2020 Bilan du Programme de réduction des tarifs aériens pour 2019/2020 Région administrative Nombre de demandes Montants remboursés Saguenay-Lac-Saint-Jean 252 40 500$ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 10301 3 166 025$ Bas-Saint-Laurent 256 42 520$ Abitibi-Témiscamingue 1293 194 638$ Basse-Côte-Nord et Côte-Nord 7495 2 182 068$ Nord-du-Québec 1097 296 148$ Total 20694 5 921 899$

On faisait la promotion envers nos clients particuliers. On leur donnait le formulaire ou on leur envoyait le lien. La grande majorité des gens étaient surpris d'apprendre l'existence du programme […] Il n’était pas tant publicisé et ça faisait en sorte que bien des gens auraient pu faire la demande, mais ils ne le faisaient pas , explique Yan Rousseau, de Club Voyages Abitibi.

Le tarif préférentiel de 500 $ risque tout de même d'être perçu par plusieurs comme étant l’option la plus avantageuse, même si ce ne sera pas toujours le cas. Le député péquiste dans Jonquière, Sylvain Gaudreault, parle d’improvisation.

Sylvain Gaudreault restera en fonction jusqu'à la fin de son mandat. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Finalement, on dit aux consommateurs, vous allez payer plus cher, ça va être 500 $, mais vous n'aurez pas de bureaucratie. C’est là qu’on voit que c’est improvisé. Ça démontre que c’est une annonce purement électoraliste, qui vise à séduire à court terme les régions. Et qui ne nous donne pas de réponse sur le véritable problème, à savoir pourquoi au Québec ça coûte plus cher voyager en avion que dans les autres provinces? avance-t-il.

Depuis l'annonce, les agences de voyage sont bombardées d'appels de clients qui s’interrogent.

Les gens voudraient en profiter, mais on ne sait même pas comment ça va fonctionner. Ils ont réservé un voyage et là ils voudraient qu’on annule et qu’on rebooke ça à 500 $. Mais ça ne fonctionne pas comme ça , affirme la copropriétaire de Voyages Nouvelle Escale, Ginette Côté.

Lundi, le ministre des Transports, François Bonnardel, a assuré que tous les Québécois et tous les Canadiens pourront profiter du tarif préférentiel de 500 $ à compter du 1er juin.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche