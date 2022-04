T.N.-O. : une visite royale centrée sur les communautés

Selon l’itinéraire du prince Charles et de Camilla Parker Bowles, ils seront accueillis par des dignitaires à l'aéroport de Yellowknife avant de se rendre dans la communauté de Dettah, pour rencontrer la Première Nation Dénée de Yellowknife.

Le chef de la Première Nation, Edward Sangris, a déclaré dans un communiqué qu'il a hâte de recevoir ces invités royaux.

Il s’agira là d’une occasion de montrer au monde entier notre magnifique collectivité et les personnes incroyables qui font de Dettah un endroit si spécial.

Le prince Charles et la duchesse Camilla prendront part à plusieurs événements communautaires comme une prière d’ouverture, un cercle de tambours et une cérémonie d’alimentation du feu.

Le chef de Dettah, Edward Sangris, affirme avoir hâte de « mettre en valeur la culture dynamique et l’histoire de la Première Nation des Dénés Yellowknives ». Photo : CBC/Chantal Dubuc

Par la suite, le prince participera à une discussion avec des chefs et des aînés locaux. Selon les responsables média de Patrimoine canadien, cette rencontre n’a pas vocation à donner lieu à une discussion complètement structurée .

Il s’agit plus d’une opportunité d’apprendre et d'écouter les membres de la communauté , affirme une responsable mardi, lors d’une séance d’information technique.

Un peu plus tôt ce mois-ci, le chef Sangris a expliqué qu’il souhaitait que les Dénés puissent parler au prince et à son épouse plutôt que simplement leur dire bonjour et leur serrer la main . Il faisait référence à la visite du prince William et de Catherine Middleton en 2011 ou seule une poignée de main avait été échangée, note-t-il.

Le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, ont fait une visite officielle à Yellowknife au cours de l'été 2011. Photo : Reuters

Pour sa part, la duchesse de Cornouaille se rendra à l’École Kaw Tay Whee pour en apprendre davantage sur le programme scolaire adapté à la culture dénée et les efforts de préservation de la langue Wıı̀lıı̀deh Yatıı̀.

Un programme chargé

Le prince de Galles sera nommé membre honoraire des Rangers canadiens lors d’une visite visant à célébrer le 75 e anniversaire de cette organisation.

Les époux visiteront ensuite un centre d'hébergement de transition pour les femmes et enfants fuyant la violence et rencontreront des experts en matière de changements climatiques lors d’une promenade le long de la route de glace de Dettah.

Ils finiront leur visite en se rendant au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles à Yellowknife où ils rencontreront des producteurs d’aliments locaux et prendront part à une discussion sur le Traité 11 en visitant une exposition du gouvernement tłı̨chǫ.

La journée se terminera par le dévoilement d’une plaque au jardin du jubilé des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre des célébrations du jubilé de platine.

Stuart Hodgson, ancien commissaire des T.N.-O., prend la parole lors de l'ouverture du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles à Yellowknife en 1979. C'est la date à laquelle le prince Charles a visité le territoire pour la dernière fois. Photo : Centre du patrimoine septentrional du Prince de Galles

Pour la première ministre, Caroline Cochrane, cette visite royale est une occasion de célébrer et de mettre en valeur les Territoires du Nord-Ouest.

Je suis convaincue que le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles recevront, de la part de nos habitants, un accueil digne de la réputation mondiale dont jouit l’hospitalité nordique.

La dernière tournée canadienne du prince Charles et de Camilla remonte à 2017, lors de l’anniversaire des 150 ans de la confédération. Le prince s'était rendu aux Territoires du Nord-Ouest la dernière fois en 1979.

Avant leur passage dans le Nord, le prince Charles et duchesse Camilla visiteront St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et la région d’Ottawa.

Avec des informations de Emma Grunwald