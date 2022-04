La sortie du film d’animation Super Mario Bros. repoussée en 2023

Les adeptes du plus célèbre plombier italien au monde devront s’armer de patience. La sortie du film d’animation Super Mario Bros., se déroulant dans l’univers du personnage de Nintendo, est maintenant prévue autour de Pâques 2023, plutôt qu’en décembre 2022­.

La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux lundi en soirée par Shigeru Miyamoto, cocréateur de plusieurs des plus grandes séries de Nintendo, dont Mario, Zelda et Donkey Kong. J’offre mes plus sincères excuses, mais je promets que l’attente en vaudra la peine , a-t-il écrit par le biais du compte Twitter officiel de Nintendo aux États-Unis.

Plus précisément, le film prendra l’affiche le 7 avril 2023 en Amérique du Nord et le 28 avril au Japon.

Super Mario Bros. mettra en vedette la voix de supervedettes hollywoodiennes, dont Chris Pratt, qui incarnera Mario, et Jack Black, dans le rôle du vilain roi des Koopas, Bowser.

Le film est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, cofinancé par Nintendo et les studios Universal, et est produit par Illumination Entertainment.