Des millions de dollars pour la rénovation d’infrastructures en Saskatchewan

Des projets municipaux et des infrastructures rurales en Saskatchewan auront droit à une cure de jouvence après deux ententes du gouvernement provincial favorisant les travaux de rénovation.

Dans un premier temps, la Saskatchewan s’est engagée avec le gouvernement fédéral à réaliser 24 projets d’infrastructures totalisant 35,9 millions de dollars.

Ces 24 projets vont améliorer la capacité de traitement des eaux usées et l’accès à l’eau potable et vont aider à réduire les risques d’inondation , a déclaré le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominique LeBlanc.

Parmi ces projets, la Ville de Melville recevra 7,9 millions de dollars pour des améliorations à son système de traitement des eaux.

Notre gouvernement est fier de soutenir les résidents de la Saskatchewan grâce à ces investissements de 17 millions de dollars qui vont renforcer nos communautés , a ajouté le ministre provincial des Relations gouvernementales, Don McMorris.

Du côté d’Avonlea, au sud de Regina, le projet Rouleau Flats qui vise à réduire les risques d’inondation obtient une aide conjointe de 4,2 millions de dollars. Dans le communiqué, le gouvernement de la Saskatchewan indique que la participation gouvernementale est conditionnelle à l’accord et à la consultation des Premières Nations.

De meilleures routes et ponts en province

Par ailleurs, plus de 40 municipalités rurales de la province se partageront 15,3 millions de dollars pour la réalisation de 56 projets, grâce à un partenariat entre la province et l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan.

Le programme Rural Integrated Roads for Growth financera 50 % d’un projet jusqu’à concurrence de 500 000 $.

Le ministre de la Voirie, Fred Brad Bradshaw rappelle que dans le budget provincial, le gouvernement s’est engagé à améliorer plus de 1100 kilomètres de route cette année.

Ces investissements permettront d'améliorer la sécurité et la qualité des ponts et des routes rurales dans la province, rappelle-t-il.