Le prince Charles et la duchesse Camilla visiteront le Canada en mai

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles visiteront le Canada du 17 au 19 mai en commençant par la ville de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, indique le gouvernement du Canada.

Il s’agira d’une 19e visite au Canada pour le prince Charles et d’une cinquième pour la duchesse Camilla. Ils ont visité le pays la dernière fois en 2017 pour le 150e anniversaire de la fédération canadienne.

Ils seront à Saint-Jean le 17 mai, dans la région d’Ottawa le 18 mai et à Yellowknife et à Dettah dans les Territoires du Nord-Ouest le 19 mai. Ce programme peut toujours être modifié.

Leurs Altesses Royales seront officiellement accueillies au Canada à Terre-Neuve-et-Labrador. Elles participeront tout d’abord à une cérémonie publique à l’édifice de la Confédération, qui abrite l’Assemblée législative de la province.

La cérémonie comprendra notamment des honneurs militaires, une prière en inuktitut, des tambours innus et de la musique mi'kmaq, d’autres performances artistiques, des allocutions et la signature du livre d’or du Canada et de celui de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le prince Charles et Camilla se rendront ensuite à la résidence de la lieutenante-gouverneure Judy M. Foote pour participer aux événements suivants :

un moment de réflexion et de prières au Jardin du cœur avec des représentants autochtones et d’autres membres de la communauté ;

une rencontre de représentants de la Campagne canadienne pour la laine lancée en 2014 lors d’une visite précédente ;

le dévoilement d’une plaque commémorative du jubilé de platine.

Leurs Altesses Royales se rendront ensuite dans le village de Quidi Vidi où elles visiteront des artisans, ainsi que le port et une microbrasserie qui produit une bière à partir de l’eau d’icebergs.

Dans la région d'Ottawa le 18 mai

Le lendemain matin, à Ottawa, le prince Charles sera investi comme commandeur extraordinaire de l’Ordre du mérite militaire par la gouverneure générale du Canada, à Rideau Hall.

Leurs Altesses Royales participeront ensuite à une cérémonie devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, puis elles rencontreront des membres de la communauté ukrainienne canadienne.

Le Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

En après-midi, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles visiteront une école primaire, puis le siège du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada.

Le prince Charles rencontrera ensuite des participants aux programmes de la Fondation du prince au Canada, puis des intervenants de la finance durable dans la lutte contre les changements climatiques et la construction d’une économie nette zéro.

Leurs Altesses Royales vont ensuite rencontrer le premier ministre Justin Trudeau à Rideau Hall.

En soirée, le couple princier assistera à une réception à Rideau Hall offerte par la gouverneure générale du Canada pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté et réunir des Canadiens qui ont consacré leur vie à servir leur communauté.

Les Territoires du Nord-Ouest le 19 mai

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles seront accueillis à Yellowknife en après-midi par des dignitaires.

Ils visiteront la communauté de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes de Dettah et prendront part à des événements culturels, comme une prière d’ouverture, un cercle de tambours et une cérémonie pendant laquelle un feu sera alimenté.

Des membres de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes se sont rassemblés mercredi près du site de la mine. Photo : Radio-Canada

Le prince Charles rencontrera aussi des chefs et des aînés locaux. Il doit aussi avoir des discussions avec des experts locaux sur les répercussions des changements climatiques aux Territoires du Nord-Ouest.

De son côté, la duchesse de Cornouailles visitera l’école Kaw Tay Whee, ainsi qu’un centre d’hébergement de transition offrant des services aux femmes et aux enfants fuyant la violence.

Leurs Altesses Royales se rendront également au parc territorial Fred Henne pour la célébration du 75e anniversaire des Rangers canadiens. Ils visiteront également le Centre Prince of Wales Northern Heritage Centre.

Pour boucler leur visite dans le pays, Leurs Altesses Royales se rendront ensuite au Cercle cérémonial pour une célébration du jubilé de platine.