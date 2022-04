Des municipalités obtiennent du financement provincial pour être moins énergivores

Cette initiative qui s'étend sur deux ans fait partie d'un programme mis en place par la province par l'entremise d'Efficacité Manitoba, une nouvelle société d'État qui se consacre à la conservation de l'énergie.

Au total, trois municipalités et un village ont pu bénéficier d'un financement provincial, soit Hamiota, De Salaberry Lorne (pour le village de Notre-Dame-Lourdes) et le Village de Saint-Pierre-Jolys.

Le directeur général d'Éco-Ouest Canada, Dany Robidoux Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Grâce à ces fonds, ces municipalités pourront embaucher un promoteur de l'efficacité énergétique qui aura pour mission, entre autres, d'élaborer des programmes moins énergivores à leur profit.

Éco-Ouest collabore dans ce sens avec trois des quatre municipalités sélectionnées : celles de De Salaberry et de Lorne ainsi que le Village de Saint-Pierre Jolys.

Le directeur général d'Éco-Ouest, Dany Robidoux, dit que l'organisme jouera le rôle de promoteur de l'efficacité énergétique auprès de ces municipalités, en liaison avec Efficacité Manitoba.

C'est vraiment de travailler avec les municipalités à identifier les opportunités d'améliorations énergétiques dans les bâtiments municipaux et communautaires , explique Danu Robidoux. Il ajoute que cela permettra aussi d'identifier le genre de programmes que les entreprises locales et les citoyens pourraient entreprendre avec Efficacité Manitoba pour des réparations écoénergétiques à leurs bâtiments .

Il précise qu'Éco-Ouest va, par exemple, appuyer les résidents qui souhaitent bénéficier de certains programmes d'Efficacité Manitoba comme celui de l'isolation de maisons.

Raymond Maynard, maire de Saint-Pierre-Jolys Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Ce sera vraiment d'identifier quels sont les besoins prioritaires pour les résidents dans les municipalités ciblées puis de les aider à avoir accès plus facilement à ces programmes pour ces travaux-là , dit-il.

En ce qui concerne le volet municipal, Dany Robidoux affirme que l'organisme analysera comment ces collectivités pourraient réduire leurs dépenses en énergie.

On sait que le gouvernement fédéral dispose d'un ensemble de programmes de financement destinés aux rénovations des édifices communautaires pour atteindre les cibles de carboneutralité. Pour accéder à ce financement, on cherche comment se servir de l'aide financière et des programmes d'Efficacité Manitoba afin de maximiser les fonds qui entrent dans ces municipalités et minimiser les dépenses par rapport à leurs initiatives , note M. Robidoux.

Le programme est bien accueilli par le maire de Saint-Pierre-Jolys. Raymond Maynard dit que cette initiative devrait permettre des projets d'amélioration énergétique au sein même du bureau municipal.

On va voir si ce serait possible de changer notre alimentation électrique en système de panneau solaire , souligne-t-il. Selon lui, le Village pourrait aussi opter pour une Zamboni électrique pour son aréna.

Raymond Maynard affirme que cette initiative est aussi une façon pour le Village de contribuer localement à la lutte contre les gaz à effets de serre.