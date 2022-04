2021, année record pour les producteurs forestiers privés du Bas-Saint-Laurent

L’apport financier des producteurs forestiers privés du Bas-Saint-Laurent au sein de l’industrie est chiffré à plus de 91 millions de dollars en 2021 contre un peu plus de 67 millions de dollars en 2020.

Le syndicat a présenté son bilan 2021 lors d’une conférence de presse mardi matin à Rimouski.

Le syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent a présenté le bilan 2021 mardi matin lors d'une conférence de presse à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les facteurs déterminants de l’augmentation du volume de bois mis en marché sont l’augmentation du prix du bois de sciage de 10 $ le mètre cube solide ainsi que la récolte intensive dans les secteurs envahis par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, explique le directeur général du SPFBSL, Charles Edmond Landry.

À 1 313 414 mètres cubes solides, c’est un bon volume de bois. On se trouve à avoir mis en marché environ 20 % de la production de bois de forêt privée de tout le Québec. Ce n’est pas rien , commente-t-il.

Charles Edmond Landry est directeur général du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Reprise d’activités

Le directeur général du syndicat affirme par ailleurs que les marchés dans la biomasse devraient se rétablir dès 2022.

De nouveaux marchés sont à entrevoir dans la région grâce notamment aux usines de GDS à Lac-au-Saumon et de Lebel Énergie à Cacouna. Les producteurs forestiers s’attendent à acheminer d’importants volumes de bois de moindre qualité aux entreprises pour en faire des granules. On a été interpellé pour livrer un volume d’environ 10 000 tonnes de sous-produits [à l’entreprise GDS]. […] Puis là, avec le Groupe Lebel, c’est un plus gros volume qu’on avait discuté. C’est un volume d’environ 30 000 tonnes , précise Charles Edmond Landry.

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

En 2021, la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM) a arrosé seulement le quart de la superficie de 1,62 million d’hectares de forêts du Bas-Saint-Laurent touchés par la tordeuse, indique le syndicat. Certains secteurs n’ont toutefois pas été aspergés, car la défoliation était qualifiée de légère .

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent SPFBSL affirme que seulement 50 % du budget alloué à l’arrosage de boisés privés sous aménagement au Bas-Saint-Laurent par la SOPFIM a été utilisé en raison de conditions climatiques favorables à l’arrosage des superficies de quatre hectares et plus. Depuis 2018, Québec finance 100 % de l’arrosage de boisés privés sous aménagement.

La superficie de forêt touchée dans la région a augmenté de 23 % dans les dernières années (archives). Photo : Ressources naturelles Canada

Le syndicat confirme que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs devrait annoncer une aide financière pour répondre aux besoins d’aménagement forestier. En décembre dernier, le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent SPFBSL réclamait une aide d’urgence de 2 millions de dollars pour l’entretien des forêts touchées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. En plus de l’aide d’urgence demandée, les élus et les producteurs demandent à Québec de bonifier les sommes allouées aux travaux sylvicoles — soit les travaux de récupération et de remise en production du bois — de 4,7 millions par année.

Perspectives 2022

Le directeur général de la Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent SPFBSL , Charles Edmond Landry, tentera au cours des deux prochaines années de son mandat de convaincre les producteurs forestiers privés du Bas-Saint-Laurent de se doter de la certification Forest Stewardship Council (FSC) qui met de l’avant une norme nationale d’aménagement forestier.

Selon M. Landry, les usines ont commencé à l’exiger. Il spécifie qu’à l’heure actuelle, seulement 25 % de la forêt privée a obtenu la certification Forest Stewardship Council FSC . L’objectif [d’ici deux ans] est d’avoir au moins 50 % de la forêt qui est certifiée, étant donné que certains secteurs de forêt ne sont pas prêts à être récoltés , mentionne le directeur général de la SPFBSL.