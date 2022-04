Des patients infertiles toujours en attente de service de procréation assistée

Lors de la mise en vigueur en novembre du nouveau programme de procréation assistée qui prévoit la gratuité d’un cycle de fécondation in vitro, les cliniques privées de fertilité avaient interrompu leurs services.

Les fertologues étaient insatisfaits du barème de prix proposés au départ par le gouvernement. Entre le début et la fin du conflit, l'offre du ministère de la Santé (MSSSS) est passée de 3900 $ à 6600 $.

L’interruption des services aura duré trois mois, mais certains patients en subissent toujours les contrecoups.

Délai de grâce

Pendant le conflit, certaines femmes ont atteint la limite d’âge pour pouvoir bénéficier du programme. Un délai de grâce leur avait été promis par le ministre responsable du dossier, Lionel Carmant. Elles avaient jusqu’au 31 décembre 2022 pour se prévaloir de leur cycle gratuit de fécondation in vitro FIV .

Or, près de six mois après le début du conflit, ces femmes ne peuvent toujours pas se prévaloir de la gratuité.

Je ne me sens pas importante maintenant que le gros conflit est réglé. Vu notre âge, on ne peut plus attendre. Je suis désolée, mais je ne crois plus le ministre , dit Stephany Westover.

Le 15 novembre, à 40 ans, elle s’apprêtait à entamer son cycle de fécondation in vitro FIV couvert par le nouveau programme. En janvier, en plein conflit, elle a eu 41 ans, l'âge limite pour en bénéficier.

En raison des délais qu’elle juge interminables, elle a décidé de commencer sa prise d’hormone en vue d’une fécondation in vitro FIV le 6 mai.

J’ai demandé à ma clinique de payer à la toute dernière minute au cas où le programme serait disponible , affirme-t-elle.

Selon l’attachée de presse du ministre Carmant, le dossier devrait être réglé la semaine prochaine.

Marie Barrette explique que la rétroaction doit être approuvée par le Secrétariat du Conseil du trésor. On comprend l’impatience des femmes, nous aussi nous avons hâte que ce soit réglé , écrit-elle par courriel.

Insémination artificielle : L'insémination artificielle consiste à introduire dans l'utérus, le jour de l'ovulation, des spermatozoïdes préalablement préparés en gardant que les spermatozoïdes normaux les plus mobiles. Fécondation in vitro : La fécondation in vitro consiste à reproduire en laboratoire ce qui se passe naturellement dans les trompes de Fallope.

Les inséminations artificielles sur pause

Si les parties se sont entendues sur les tarifs de fécondation in vitro FIV , ce n’est pas le cas pour les inséminations artificielles. Les cliniques Ovo, Gynesys et Procréa Gatineau n’ont pas repris ces services pour cette raison.

Je suis tellement découragée. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour que ça change , explique une patiente qui désire garder l’anonymat.

Ne faisant plus confiance à Ovo, elle a décidé de faire transférer son dossier dans une clinique qui offre les services.

Dans le cadre de la semaine pour la sensibilisation de l’infertilité, nous pensons pouvoir annoncer une bonne nouvelle pour nos patients d’ici la fin de cette semaine , répond la clinique Ovo par courriel.

Le directeur de la clinique Procréa Gatineau, Dr Eric Himaya, écrivait sur sa page Facebook le 17 mars : Le MSSS ne nous donne pas les moyens financiers d’offrir les soins aux patients qui relèvent de la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ . C’est décevant et frustrant, mais c’est malheureusement la réalité. [...] Baisser la qualité de nos services n’est clairement pas une option avec laquelle nous souhaitons aller de l’avant.

Depuis, silence radio et les services n’ont toujours pas recommencé.

Les inséminations au Centre de reproduction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sont aussi interrompues par manque de personnels.