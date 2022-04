Un livre de condoléances pour Guy Lafleur à Québec

Les signatures et mots des partisans seront transmis à la famille de Guy Lafleur, a annoncé le maire Bruno Marchand, mardi.

« Les gens qui veulent lui rendre un hommage à Québec et qui ne peuvent pas se rendre à Montréal et qui veulent écrire quelque chose [...] lundi et mardi de 10 h à 19 h, ça va être ouvert et on va accueillir les gens. »