Des enfants albertains participent à l’élan de solidarité pour l’Ukraine

Un groupe d’élèves de 3e année de l’École David Thomas King à Edmonton se sont mobilisés pour amasser des fonds pour aider les Ukrainiens. Ils ont récolté un peu moins de 5300 $ alors que leur objectif initial était de 1000 $.

L’initiative impressionne leur enseignante, Cindy Lam. Plusieurs enfants ont amassé 100 $, dit-elle. Ce sont eux qui ont pris l’initiative de démarrer cette collecte de fonds.

Les jeunes de huit ans ont ainsi fabriqué des épinglettes aux couleurs du drapeau ukrainien, bleu et jaune. Ils les ont ensuite placées sur des enveloppes de graines de tournesol. Le tout a ensuite été vendu.

Des élèves de 3e année de l'École David Thomas King à Edmonton ont préparé des enveloppes de graines de tournesol en guise de collecte de fonds en solidarité à l'Ukraine. Photo : Radio-Canada

Un élève de 3e année, Drew Grabia, est fier de pouvoir aider les citoyens ukrainiens. Je me suis senti bien quand je les ai fabriquées [les épinglettes].

L’argent collecté sera reversé à la coalition humanitaire.

Des enfants inspirent leurs parents

Une famille de Calgary compte envoyer une remorque remplie de dons de pâtes en Ukraine. Les enfants de Laura Bishop, Luc et Kate, veulent absolument faire quelque chose après avoir vu la destruction de l’Ukraine aux nouvelles.

On s’est vu nous-mêmes dans ces images sur des familles affectées, raconte-t-elle. Mes enfants m’ont dit : "Maman, si c’était nous et qu’on se faisait expulser de notre maison. On voudrait que les autres fassent quelque chose pour nous".

La famille voulait collecter autre chose que des fonds en argent. Elle s'est tournée vers un organisme situé à Edmonton. L'association Amigo Relief Mission fournit de l’aide humanitaire à l’Ukraine depuis plusieurs années.

Ils nous ont dit qu’ils avaient besoin de pâtes sur la ligne de front , ajoute Laura Bishop.

La mère de famille et ses deux enfants, Luc et Kate, ont alors commencé à amasser des boîtes et des sacs de pâtes à envoyer en Ukraine.

La famille de Calgary a déjà des centaines de kilos de pâtes dans son garage. La compagnie Imperial Oil appuie le projet. Elle met à disposition l’entrée de son siège social sur le boulevard Quarry Park pour recevoir des dons de pâtes jusqu’au 6 mai.

Avec des informations de Gabriela Panza et Nick Donkers