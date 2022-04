Bilan du SPVG pour 2021 : les crimes sexuels en hausse

Même si les appels de natures criminelles ont accaparé une bonne partie des ressources du Service de police de Gatineau (SPVG) en 2021, ils ne représentent pas la majorité des dossiers traités par les agents. Dans les faits, ils ne représentent que 14 % des appels nécessitant une intervention policière, a expliqué Luc Beaudoin.

Les agents ont surtout été occupés à répondre à des appels de nature non criminelle comme l’application de règlements municipaux, des accidents de la route, des fugues, des disparitions, des personnes ou véhicules suspects, des troubles domestiques, de l'encadrement de manifestations, etc.

Si la criminalité a connu une hausse en 2021, le volume global des infractions criminelles rapportées au Service de police de la Ville de Gatineau SPVG est en baisse depuis les cinq dernières années et n'a pas encore atteint le niveau des années prépandémique, rapporte le directeur.

Les crimes contre la personne ont augmenté de 9 % par rapport à 2020, ce qui correspond à 255 infractions criminelles de plus, pour un total de 3181.

Les crimes qui ont connu la plus importante augmentation sont les agressions armées (13 %), les voies de fait simples (20 %), le harcèlement criminel, les menaces, ainsi que les agressions sexuelles (64 %).

En matière d’agressions sexuelles, Luc Beaudoin a rappelé que 54 % des victimes étaient d'âge mineur et que 41 % des agresseurs étaient des personnes connues des victimes, dont 27 % étaient un membre de la famille et 22 % un conjoint ou ex-conjoint.

« Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation. On prend des actions, mais il y a encore du travail à faire dans ce sens-là. » — Une citation de Luc Beaudoin, directeur du SPVG

Les crimes en lien à l’exploitation sexuelle ont augmenté de 125 %, ce qui n’a pas manqué de faire réagir le maire suppléant qui a lâché un Hey sacra*** à l’annonce de cette forte hausse.

C'est toujours apeurant quand on voit une augmentation, mais il ne faut pas oublier qu’on a incité les victimes à dénoncer, à nous rapporter la situation , a tenu à préciser Luc Beaudoin. À ça s’ajoutent les équipes spécialisées qu’on a mises en place tant en matière d’exploitation sexuelle et que de pornographie juvénile. Plus on met d’équipe en place, plus on met de monde, plus ça fait des dossiers à enquêter, plus ça influence les dossiers statistiques.

L’année 2021 est encore une fois influencée par la pandémie

M. Beaudoin a aussi laissé savoir que la crise sanitaire — tout comme en 2020 — a eu des répercussions considérables sur le service de police et sur ses interventions, en plus d’avoir eu un impact sur la nature des délits.

Cela s’est reflété dans le nombre de crimes contre la propriété commis sur le territoire de Gatineau qui est demeuré stable, passant de 4864 en 2020 à 4878 en 2021.

Les introductions par effraction sont en baisse de 18 %. Les vols dans les véhicules sont en baisse eux aussi de 17 %.

Les habitudes, le télétravail, la situation de la pandémie ont fait en sorte que les gens sont plus présents à leur résidence , remarque Luc Beaudoin. Il ne faut pas se le cacher ce sont des crimes qui sont moins en lucratifs qu’auparavant.

Par contre, les fraudes et les fraudes à l’identité sont respectivement en hausse de 7 % et de 33 %.

Est-ce encore là un effet de la pandémie? En début d’année, on a vu plusieurs dossiers qui sont entrés en lien avec les fraudes liées à la Prestation canadienne d'urgence PCU . Quand les gens ont commencé à faire leur rapport d'impôts, ils se sont aperçus qu’il y avait certaines identités qui étaient utilisées. Donc, ça l'a amené une augmentation à ce niveau-là , a répondu le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG .

Une présentation importante, dit la mairesse

Luc Beaudoin remarque aussi une hausse des crimes en matière de pornographie juvénile. Il note une hausse de 23 % en 2021, pour un total de 76 dossiers.

Les infractions sont principalement associées à la distribution et à la possession de pornographie juvénile. Les événements rapportés en 2021 sont en grande majorité issus de dénonciations de la plateforme Snapchat, Dropbox et Kik, etc. , a-t-il précisé.

C’était la première fois que le directeur de police présentait un bilan au nouveau conseil élu. La mairesse France Bélisle semble avoir apprécié le format.

Je trouve ça essentiel qu’on communique ces informations au public, car ce sont des informations que [nous, les élus] entendons quotidiennement , a-t-elle fait remarquer.

Ça permet aux gens de voir ce que notre service de police fait et comment il se déploie , a-t-elle poursuivi. C’est extrêmement varié les interventions de notre service et je trouve super que les citoyens soient informés.

