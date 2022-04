Le bail du centre de bien-être du Conseil tribal de Saskatoon prolongé jusqu’en juin

Le centre de bien-être du Conseil tribal de Saskatoon est installé temporairement dans un immeuble inoccupé appartenant à la ville de Saskatoon.

Le conseil municipal, lors de sa réunion ordinaire de lundi, a approuvé la prolongation du bail jusqu'au 15 juin. Il a également accepté d'entamer le processus de modification du règlement de zonage de la ville, ce qui pourrait prolonger le bail jusqu'en avril 2023.

Lors de cette réunion du conseil municipal, le chef tribal Mark Arcand a tenu à expliquer les raisons qui ont amené le conseil tribal a accepter l’offre de la ville.

Il indique que cette décision a été prise en raison des recherches d’emplacements appropriés qui n’avaient pas donné de bons résultats.

Il n'existe aucune installation qui répond réellement à nos besoins en tant qu'opération clés en main , fait remarquer M. Arcand.

Il a déclaré aux conseillers municipaux que le Conseil tribal de Saskatoon continue de chercher un endroit convenable pour le centre, sans succès jusqu'ici. Il doit être accompagné d'une rénovation, et cela prendra du temps - environ huit à douze mois , souligne Mark Arcand.

L’emplacement du centre, source de préoccupation

Brent Brazeau, un itinérant de 57 ans qui loge au centre, se réjouit de cette décision. Les sans-abri n'ont nulle part où aller , déclare-t-il.

Cependant, certains commerces du secteur expriment leurs inquiétudes par rapport à l’emplacement du centre.

Selon le directeur général du Downtown Saskatoon Business Improvement District, Brent Penner, les entreprises sont confrontées à un taux de criminalité plus élevé dans le secteur et à des rues plus désordonnées.

Il s'agissait d'un quartier tranquille, où il ne se passait vraiment rien avant l'ouverture du centre. Nous devons au moins être conscients de cela , indique l’homme d’affaires.

Le chef du Service de police de Saskatoon Troy Cooper reconnaît que la criminalité a augmenté dans le secteur depuis la création du centre de bien-être, mais affirme que le refuge est nécessaire.

Il est certain que la fermeture aurait un impact global négatif sur la communauté , a déclaré M. Cooper. Le policier indique que le défi maintenant est simplement d'en atténuer l'impact du mieux possible.

Le bail du refuge pourrait être prolongé jusqu’en 2023. Trois réunions distinctes devront être organisées pour modifier les lois de zonage. Le conseil municipal devra statuer en mai sur les modifications apportées au zonage, avant de décider sur une éventuelle prolongation du bail jusqu'à l'année prochaine.

Le centre de bien-être d'urgence du centre-ville, géré par le Conseil tribal de Saskatoon, a ouvert ses portes en décembre dans le but d'héberger, pendant l'hiver, des personnes en situation d'itinérance. Il dispose de 75 lits, d'une buanderie, et il fournit nourritures et conseils.

Avec les informations de David Shield