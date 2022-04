Le Salon du livre de retour en présentiel avec Patrick Sénécal à la présidence d’honneur

Les retrouvailles définissent le thème de l’événement puisqu’après deux ans en formule virtuelle, le Salon du livre sera de retour en présentiel.

Du 26 au 29 mai, petits et grands pourront rencontrer plus de 50 auteurs et faire des trouvailles à l’aréna Frère-Arthur Bergeron.

Le président d’honneur, Patrick Senécal s’est dit très énervé lors de la conférence de presse.

« Vous n’avez pas idée à quel point les auteurs, on est énervé. On est vraiment, vraiment énervé de revenir dans les salons. » — Une citation de Patrick Senécal

Celui qui a écrit plus de 20 romans, des suspenses psychologiques, des nouvelles et livres pour enfants est emballé à l'idée de rencontrer les lecteurs pendant sa visite à Ville-Marie.

Michel Forget, Catherine Éthier, Francine Ruel et Réal Couture sont de la programmation. Des tables rondes, jeux et conférences seront notamment proposés.

Les autrices jeunesse Amy Lachapelle, Émilie Ouellette et Frédérique Dufort seront aussi sur place.

Le retour en présentiel signifie aussi le retour de nombreux bénévoles. L’équipe aura besoin d’environ 70 personnes pour assurer le bon déroulement des activités.

Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue accueille chaque année de nombreux amateurs de lecture. (archives) Photo : Élye photographe, Salon du livre Abitibi-Témiscamingue

Je pensais que ça aurait été plus dur à la suite de deux ans de pandémie de remettre les gens dans le contexte du bénévolat, mais c'est un événement qui attire les gens donc les gens aiment s'impliquer , affirme la coordonnatrice du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, Valérie Lalonde.

Elle affirme aussi remarquer l'engouement des auteurs pour les Salons du livre, mais elle affirme qu'il peut parfois être difficile de les faire venir dans une région éloignée.

Quand vient le temps d’inviter les exposants, les auteurs, oui, ils veulent venir, mais il y a quand même le fait qu’on est éloigné. Ça joue un petit peu dans les décisions qu’ils doivent prendre c’est sûr parce que les frais sont plus élevés , indique Valérie Lalonde.

Des activités seront aussi diffusées sur le web.

Des extraits de livres via code QR

Pour intéresser la population à la lecture, il sera possible de scanner des codes QR avec un téléphone intelligent pour recevoir des extraits audio de livres. Ces codes seront affichés dans les librairies, bibliothèques et écoles secondaires de Ville-Marie, Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos et La Sarre. Dès le mois de mai, un extrait sera ensuite envoyé aux lecteurs par semaine.