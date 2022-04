Accident au Monaco de Trois-Rivières : le GP3R n’avait rien à voir, clame son directeur

Dominic Fugère est catégorique, le Grand Prix de Trois-Rivières GP3R n'a participé d'aucune façon à l'événement. Si des employés de son organisation ont été impliqués au sein du Monaco, c'est à titre personnel et non sous sa gouverne.

Le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières GP3R reconnaît toutefois que son organisation, en bon voisin, prêtait du matériel et ses gradins au Monaco de Trois-Rivières.

La poursuite réclame plus de 26 millions de dollars en dommage au Monaco, au Grand Prix de Trois-Rivières GP3R , au Championnat de karting de l'est du Canada et à l'Autorité sportive nationale (ASN) Canada qu'elle accuse d'avoir été négligents dans l'aménagement du circuit du Monaco en 2014.

Jusqu'à présent, aucun témoin n'a reconnu sa responsabilité.

Tous indiquent que c'est Paul Cooke, le vice-président d'ASN Canada qui avait la responsabilité d'approuver le circuit. Il aurait demandé des modifications à la configuration du 5e virage en 2014.

Le pilote américain Ayrton Climo blâme l'organisation du Monaco de Trois-Rivières pour son accident survenu en 2014 lors d'une séance d'entraînement. Photo : Radio-Canada / Archives

Dans sa poursuite, Ayrton Climo demande notamment 4,5 millions de dollars pour ses pertes de revenus depuis l'accident et celles à venir ainsi que 18 millions pour des soins futurs, de l'assistance et des équipements adaptés.

Selon les documents judiciaires, malgré 4 opérations et de nombreuses thérapies de réhabilitation, Ayrton Climo doit encore composer avec des problèmes physiques et cognitifs.

Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 26 ans, a des engourdissements et une perte de force dans son bras, sa jambe et son pied, du côté droit. Il a des pertes de mémoire et des problèmes de concentration.

Il est incapable de lire et souffre d'aphasie et d'apraxie qui limitent sa capacité à parler. Il a subi une perte significative de sa vision de l'œil droit et éprouve des problèmes de comportement, toujours selon les documents de la cour.

Ayrton Climo Ayrton Climo Motifs Dommages demandés Perte de revenus et perte de capacité à gagner sa vie 4 455 178 $ Coûts des soins futurs, d'assistance et d'équipements 10 239 943 $ Coûts de majoration sur les taxes prélevées pour les soins futurs 8 160 068 $ Frais de gestion 2 282 242 $ Souffrances physiques et psychologiques 350 000 $ Total 25 487 432 $

Edward Climo, père Edward Climo, père Motifs Dommages demandés Soins et assistance passés et futurs pour son fils 250 000 $ Souffrance psychologique et perte de jouissance de vivre 150 000 $ Dépenses encourues en lien avec l'accident 25 000 $ Total 425 000 $