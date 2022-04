Début des travaux pour moderniser les urgences de l’Hôpital Saint-Boniface

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a annoncé mardi le début des travaux pour l’agrandissement et la modernisation des urgences de l’Hôpital Saint-Boniface. Le projet attendu depuis 2019 doit permettre de tripler la superficie des urgences.

La province affirme que le tout coûtera 141 millions de dollars et que le nouveau service d’urgence ouvrira ses portes en automne 2025.

Environ 1728 mètres carrés de bâtiment seront rénovés et plus de 8008 mètres carrés de nouvelle construction seront ajoutés à l’hôpital.

Une vue réalisée par un cabinet d'architecture des futures urgences de l'Hôpital Saint-Boniface, à Winnipeg. Photo : Agence FT3

Le but de la modernisation est de réduire les temps d’attente, raccourcir la durée des hospitalisations et améliorer l’expérience des patients et des employés.

Parmi les améliorations au service d’urgence, la province relève un agrandissement de l’aire de réanimation centrale, une salle dédiée aux tests diagnostiques avec des tomodensitomètres et des machines à rayons X, un service de traitement pour la santé mentale et un nouveau stationnement.

Selon la ministre de la Santé, Audrey Gordon, le service d’urgence a accueilli environ 48 000 patients en 2019. En 2025, l’unité devrait pouvoir accueillir 55 000 visites par an. Mme Gordon indique que l’hôpital prévoit accueillir entre 70 000 et 75 000 patients par an en 2039.

L’Hôpital Saint-Boniface est le plus grand centre hospitalier de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) (le Centre des sciences de la santé, plus grand et aussi à Winnipeg, étant du ressort de Soins Communs). C’est aussi le siège des soins cardiaques dans la province.

La province avait annoncé le projet en 2019, et des plans pour le nouvel établissement ont été dévoilés en septembre 2021. À ce moment-là, la province estimait que le coût du projet serait de 94 millions de dollars.

Les nouvelles urgences devraient ouvrir en 2025. Photo : Agence FT3

Selon Heather Stefanson, il y a plusieurs raisons qui expliquent le retard du projet.

Bien sûr, la COVID a joué un rôle et certaines choses ont été retardées, en plus de problèmes d’approvisionnement […] Je crois que ce qui est excitant, c’est que nous sommes ici pour cette annonce , a affirmé Mme Stefanson.

Des travaux de démolition préliminaires ont déjà été entrepris, selon la province.

Selon le directeur général de l’Office régional de la santé de Winnipeg ORSW , Mike Nader, le projet était nécessaire depuis longtemps .

L’actuel service d’urgence est conçu pour les besoins des générations passées, la nouvelle est conçue pour répondre aux besoins des générations futures , explique M. Nader.