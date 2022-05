Une autre étape vers une gestion des matières résiduelles à Saint-Moïse

Le projet d'implanter un lieu d'enfouissement technique (LET) et une plateforme de compostage à Saint-Moïse, dans la Matapédia, continue de cheminer. Une étude d'impact a récemment été déposée au ministère de l'Environnement et si tout va bien, le projet pourrait se concrétiser en 2024.

Les MRC de La Mitis et de La Matapédia souhaitent avoir leur propre centre de traitement des matières résiduelles afin d'éviter d'acheminer leurs déchets et leurs matières organiques à Cacouna, comme c'est le cas actuellement. Elles espèrent ainsi réduire leur impact environnemental et les coûts reliés à la gestion des matières résiduelles, qui ont passablement augmenté au cours des dernières années.

À terme, le projet doit permettre de créer au moins trois emplois.

Les déchets des MRC de La Mitis et de La Matapédia parcourent chaque année quelque 85 000 km pour être acheminés au lieu d'enfouissement technique de Cacouna (archives). Photo : Radio-Canada

Selon les documents déposés au ministère de l'Environnement, le LETlieu d'enfouissement technique serait composé de 16 cellules de 5 hectares chacune qui seraient aménagées par phases. L'endroit pourrait accueillir chaque année environ 13 600 m3 de déchets, pendant une durée estimée de 35 ans.

Selon l'étude d'impact, l'augmentation du trafic ainsi que la présence d'odeurs ou d'animaux indésirables font partie des désagréments qui seront potentiellement causés par la réalisation de ce projet pour les citoyens qui habitent à proximité. La résidence permanente la plus proche est située à 1,3 kilomètre du LET et quelques autres se trouvent dans un rayon de 2 kilomètres.

Quand on regarde en fonction d’autres sites à travers le Québec, c’est très éloigné , affirme Vincent Dufour, qui chapeaute le projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles (RITMR) des MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia et de La Mitis.

Le centre de traitement des déchets devrait voir le jour à Saint-Moïse, non loin de la frontière avec la municipalité de Sayabec. Photo : Radio-Canada / Carolanne Jean et Thibaud Laroche

Il ajoute cependant que le projet ne doit pas se faire au détriment des gens de Saint-Moïse et qu'ils ont leur mot à dire. Maintenant que l'étude d'impact est déposée, le ministère de l'Environnement doit la juger recevable et l'analyser. Le public pourra ensuite demander que le projet soit examiné par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

« On sait déjà, et je le souhaite fortement, qu'il y a des gens qui vont demander qu'il y ait des audiences du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement . D'un point de vue démocratique, c'est sain qu'il y ait des audiences. » — Une citation de Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles à la RITMR

On ignore cependant si le processus sera assez rapide pour que ces audiences puissent avoir lieu en 2022.

De son côté, le maire de Saint-Moïse, Patrick Fillion, dit suivre le projet de près. On regarde les impacts que ça peut avoir, les bons et les mauvais. On regarde dans les deux sens , indique-t-il.

L'une des principales inquiétudes de ses citoyens, dit-il, concerne la pollution que pourrait générer le dépotoir dans les cours d'eau alentour.

Une plateforme de compostage des matières organiques sera construite à Saint-Moïse, si le projet obtient les autorisations nécessaires (archives). Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

L'étude d'impact indique cependant qu'il est peu probable que la qualité de l'eau soit altérée, notamment puisque les eaux qui transitent par le LET seront traitées et évacuées par un réseau de collecte indépendant, de manière à éviter la contamination.

Un suivi de la qualité de l’eau traitée avant son retour à l’environnement est aussi prévu de manière à prévenir les potentiels de contamination , indique le rapport, qui spécifie toutefois que les risques ne sont pas nuls.

Des compensations pour Saint-Moïse

Pour l'instant, on ignore les compensations qui seront versées à la Municipalité de Saint-Moïse en lien avec ce projet.

Il y a différents modèles qui existent au Québec, des fois c’est axé sur le tonnage entrant, des fois c’est axé sur les tonnages générés par la municipalité, des fois c’est axé sur autre chose , explique Vincent Dufour. Par exemple, les coûts reliés à l'entretien des routes qui seront empruntées pour se rendre jusqu'au site ne seront pas assumés uniquement par la Municipalité.

« Nos routes, on sait comment ça coûte, il y a beaucoup de ponceaux là-dessus. Là où ils veulent aller développer, c’est pas vraiment une route, c’est sûr qu’il va y avoir beaucoup d’ouvrage à faire. » — Une citation de Patrick Fillion, maire de Sint-Moïse

Mais avant d'en arriver là, le projet devra passer toutes les étapes de l'autorisation environnementale. Si les choses se passent rondement, la construction du centre, évaluée à 12,8 millions de dollars, devrait s'amorcer en 2023, et le traitement des matières résiduelles, en 2024. L'ensemble du projet est estimé à 40 millions de dollars.

Une rencontre pour présenter les résultats de l'étude d'impact à la population aura d'ailleurs lieu le 31 mai à 19 h au centre municipal de Saint-Moïse.