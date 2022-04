Les fonctionnaires provinciaux tiennent deux autres journées de grève

Ils sont environ 750 employés de bureau et techniciens membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) dans la région. Ils œuvrent au sein des ministères et organismes québécois.

Environ 150 d’entre eux ont manifesté mardi devant le bureau de la députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais, à Amos. Sans contrat de travail depuis avril 2020, ils ont adopté avec leurs 26 000 collègues du Québec des moyens de pression pouvant mener à 10 jours de grève.

La première journée de grève du 30 mars a déjà permis de progresser dans les discussions avec Québec, selon Benoît Malo, trésorier général du SFPQ.

Après la journée de grève, on a eu un dépôt de l’employeur. Des choses qu’il proposait verbalement. Il y a eu des échanges, mais jamais rien d’écrit. Donc, on a eu un petit peu de bonifications dans ses offres si on compare à juillet dernier, mais il y a encore des choses qui accrochent. Il y a encore des écarts à combler.

Les manifestants ont installé cette affiche devant le bureau de la députée d'Abitibi-Ouest Suzanne Blais. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

L’un des enjeux soulevés par le syndicat est le recrutement et la rétention du personnel, surtout dans le contexte actuel de la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le Québec.

Notre slogan, c’est ça, on manque de bras pour vrai, c’est sérieux. Les gens ne restent pas dans la fonction publique. Les salaires à l’entrée en fonction ne sont vraiment pas attractifs. L'employeur a proposé un peu une hausse dans l’échelle salariale, parce que c’est là qu'on veut aller, ce n’est pas les 2 % qu’il offre à la fonction publique qu’on veut battre. Ce qu’on veut, c’est vraiment dire: quand tu rentres à l'emploi, tu ne rentres plus à 15,50 $, tu rentres à un salaire décent. Et quand tu arrives après 13 ans au maximum de l’échelle, encore là tu as un salaire intéressant , fait valoir Benoît Malo.

Une mobilisation régionale est prévue mercredi au Palais de justice de Rouyn-Noranda.