Leduc développera une stratégie pour améliorer la culture en milieu de travail

Le conseil municipal a approuvé un montant pouvant atteindre 165 000 $ pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie d'équité, de diversité et d'inclusion.

Le directeur municipal, Derek Prohar, a indiqué aux conseillers que des démarches ont déjà été entreprises pour trouver une expertise externe qui examinera la culture de toute l'organisation.

Il n'a pas donné d'échéancier, mais a indiqué que davantage d’information sera disponible dans les semaines à venir.

Selon le calendrier de la Ville, l'administration a pris connaissance des allégations soulevées par les pompières en mai 2021.

La société Veritas Solutions a été engagée pour enquêter et a terminé son travail en janvier. La formulation de recommandations ne faisait pas partie de ce travail, selon l'administration municipale.

L'administration n'a pas mis le rapport qui en résulte à la disposition du public ou des conseillers municipaux, en vertu de la loi sur la protection de la vie privée, dit-elle. Les mesures disciplinaires qui en découlent n'ont pas non plus été divulguées.

Les pompières Christa Steele et Mindy Smith ont déposé une demande d'autorisation de recours collectif contre la Ville de Leduc en février dernier.

Ils essaient d'apaiser le public en proposant ce prochain changement de culture ou cette prochaine évaluation sans s'occuper de ce qui se passe actuellement , a dit Christa Steele, lundi. C’est la direction, les directeurs qui doivent être examinés. Il est là, le problème , a ajouté Mindy Smith.

La pompière et ambulancière Meghan Wright a démissionné pendant une réunion du conseil municipal au début du mois, alléguant qu'elle avait elle aussi été harcelée.

« Je suis fatiguée de vous soumettre ce problème et qu'il n'y ait aucune solution, juste plus de dissimulation derrière des poursuites et des rapports. »