Le Canada honore le premier club de hockey ayant remporté l’or aux Jeux olympiques

Le 26 avril 1920, des joueurs de Winnipeg sont devenus les premiers médaillés d'or olympiques en hockey sur glace. Un siècle plus tard, le gouvernement du Canada a honoré les Falcons de Winnipeg d’une désignation historique nationale.

Mardi, le député de Saint-Boniface-Saint-Vital et ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, a dévoilé une plaque commémorative au Temple de la renommée du sport du Manitoba, en reconnaissance de l'importance historique nationale du club de hockey des Falcons de Winnipeg.

Dans un communiqué de presse, Parcs Canada rappelle la détermination [et le] talent incroyables de cette équipe composée de joueurs islandais canadiens, qui a prouvé son talent en 1920 en gagnant la coupe Allan lors du championnat de la ligne amateur senior du Canada .

Forte de cette victoire, l’équipe a par la suite représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers, en Belgique, et remporté la médaille d’or dans un match les opposant à la Suède. Avec cette victoire, ils ont marqué l’histoire du hockey.

Le club Falcon naît en 1909 de la fusion de deux équipes du Manitoba composées exclusivement de joueurs d’origine islandaise. S’ensuit un parcours semé d’embûches et de discrimination. Les joueurs, issus de l’immigration, subissent les moqueries des autres équipes.

Il faudra sa performance exceptionnelle pendant les séries éliminatoires de la coupe Allan en 1914-1915 pour que l’équipe soit acceptée dans la ligue senior de Winnipeg.

Pendant la Première Guerre mondiale, tous les membres de l'équipe des Falcons se sont engagés dans les forces armées. Deux joueurs ont perdu la vie.

En dépit de ces difficultés, les Falcons ont continué de jouer au hockey, pour triompher aux Jeux olympiques dans une victoire qui a donné aux Canadiens l'occasion de s'unir et de célébrer en tant que nation , rappelle Parcs Canada.

À leur retour au pays, les Falcons ont reçu un accueil enthousiaste à Winnipeg, avec un grand défilé et une célébration dans les rues. Ils ont été salués au parlement et dans les médias.

La Commission des lieux et monuments historiques du Canada reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné le pays. À ce jour, plus de 2200 désignations ont été effectuées.