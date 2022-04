De l’argent pour permettre au CALACS de lutter contre l’exploitation sexuelle

Le financement de 3 ans était arrivé à terme, mais Québec a reconduit son aide financière pour une année de plus.

L'organisme se réjouit de ce financement, mais aimerait que la province s'investisse davantage avec un financement récurrent.

D'autant plus que l'exploitation sexuelle est un problème à la hausse depuis les deux dernières années, selon l'intervenante Kelly Laramée.

Nous avons remarqué une hausse de l’exploitation sexuelle durant la pandémie parce que les jeunes filles étaient plus vulnérables. Elles étaient plus présentes sur leurs cellulaires et sur Internet , explique Kelly Laramée.

Cette situation les exposait, selon elle, davantage au recrutement par des proxénètes.

« Les jeunes filles étaient des cibles plus faciles en raison du contexte de la pandémie. » — Une citation de Kelly Laramée, porte-parole CALACS-Agression Estrie

Les jeunes filles étaient moins dans leur réseau et leurs activités habituelles , croit la porte-parole du CALACS-Agression Estrie.

Kelly Laramée explique que le financement permet entre autres l'embauche d'une intervenante pour aider les victimes, mais aussi pour faire de la prévention dans les écoles.