TC Energy évalue la possibilité de produire de l’hydrogène à Crossfield

Ce centre se trouverait sur le même terrain de 140 acres où la société exploite déjà une installation de stockage de gaz naturel et aurait une capacité de production d'environ 60 tonnes d'hydrogène par jour, avec la possibilité d'augmenter jusqu'à 150 tonnes par jour.

Les détails du plan de TC Energy seront dévoilés mardi lors du premier congrès canadien sur l’hydrogène qui a lieu en ce moment à Edmonton.

La décision finale concernant le projet devrait être annoncée à la fin de 2023. Il devra être soumis aux approbations réglementaires habituelles.

En mettant l'accent sur la création de solutions à faible émission de carbone pour les entreprises, nous avons identifié notre site de Crossfield comme une plaque tournante pour produire et distribuer de l'hydrogène , mentionne Corey Hessen, vice-président et président de l'énergie, du stockage et des ressources à TC Energy.

Dans un communiqué, l'entreprise explique que le CO2 généré par la production de l’hydrogène sera capturé et séquestré, ce qui permettra de réduire les émissions et de respecter les normes en matière d'énergie propre.

TC Energy annonce également une entente avec Nikola, une entreprise spécialisée dans les solutions de transport et d'infrastructures énergétiques à zéro émission.

Les camions électriques de l'entreprise Nikola utilisent de l'hydrogène pour rouler. Photo : GlobeNewswire

Si le centre de production d'hydrogène voit le jour, Nikola en sera le client principal pour ses véhicules électriques de transport longue distance.