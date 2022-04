Un fonds pour encourager la création de 150 nouvelles places en garderie à Rouyn-Noranda

L'objectif du fonds est d'atteindre 100 000 $, qui seront déboursés en tant que subventions pour encourager l'ouverture de 25 nouveaux services de garde en milieu familial sur le territoire.

Toute personne responsable d'un nouveau service de garde accrédité sera admissible à un soutien financier de 4000 $ sur une période de deux ans, un incitatif supplémentaire qui s'ajoute au montant de 3500 $ octroyé par le ministère de la Famille.

Le président du conseil d'administration du Centre local de développement, Marc Bibeau, affirme que le manque de place en garderie nécessitait des mesures concrètes.

Il y a beaucoup de discussions, mais à un moment donné, il fallait passer à l’action. On a beau demander au gouvernement de libérer des places, mais la réalité c’est qu’il n’y a pas assez de travailleuses qui sont graduées pour travailler dans les CPE. Donc on fait quoi à partir de ce moment-là? On s’en va dans le privé, dans les ressources en milieu familial , indique-t-il.

Marc Bibeau, président du conseil d’administration du CLD de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le CLD, la SADC, la Caisse Desjardins et la Ville de Rouyn-Noranda ont chacun contribué au fonds avec un montant de 10 000 $. On invite d’ailleurs d’autres partenaires du secteur privé à investir dans le Fonds Services de garde.

Line Saint-Amour, présidente de la SADC de Rouyn-Noranda, croit que ce fonds contribuera au développement économique en permettant à davantage de parents de travailler dans la région.

On favorise le développement d’entreprise sur le territoire, on accompagne les promoteurs, et souvent, les projets avortent parce qu’ils n’ont pas d’employés qui veulent venir, ils n’ont pas de service de garde. Et même les promoteurs eux-mêmes, si on veut qu’ils investissent du temps dans leur entreprise, il faut qu’ils partent la tête tranquille, il faut qu’ils sachent que leurs enfants sont en sécurité , fait-elle valoir.

Line St-Amour, présidente de la SADC de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le centre local de développement a commencé cet automne à offrir des séances d'information pour les personnes intéressées à démarrer un service de garde en milieu familial. Deux autres séances sont prévues au mois de mai.

Depuis le début de ces séances, deux services de garde ont été reconnus, et quatre sont en processus d’accréditation.

Les bailleurs de fonds invitent les entreprises à investir dans ce fonds pour atteindre l’objectif de 100 000 $.