Norbourg connaît le meilleur départ de l’année pour un film québécois

Sorti vendredi dernier, le film raconte le plus grand scandale financier de l’histoire du Québec, à la manière d’un suspense. François Arnaud y incarne le célèbre bandit à cravate Vincent Lacroix, et Vincent-Guillaume Otis joue Éric Asselin, un enquêteur qui a joué un rôle important dans l’affaire Norbourg, mais tapi dans l’ombre.

Le film est une réalisation de Maxime Giroux (Félix et Meira, 2014) et a été écrit par Simon Lavoie. Il est en lice dans six catégories au Gala Québec Cinéma, concourant pour les prix Iris du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleurs interprétation masculine dans un premier rôle (Vincent-Guillaume Otis), de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien (Christine Beaulieu, de la meilleur direction de photographie et du meilleur montage.

Norbourg s’intéresse aux aspects techniques des magouilles qui ont permis de dérober 130 millions de dollars à 9000 victimes. Le scénariste a voulu lever le voile sur les dessous du scandale, et sur son architecte principal, méconnu du public, Éric Asselin.

Le succès du film survient après un début d’année difficile pour l’industrie cinématographique au Québec. Les salles de cinéma, fermées à la fin de 2021 le sont demeurées jusqu’au 7 février.