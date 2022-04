Projet policier Bolo : florilège des 25 individus les plus recherchés au Canada

Les autorités policières ont fait le point mardi à Toronto sur l'opération Bolo quatre ans après son lancement. Elles assurent que son programme de récompense auprès du public fonctionne, mais qu'elles doivent solliciter davantage les Canadiens pour arrêter 25 suspects au pays et assurer la sécurité des communautés.

Dix des 25 suspects sont recherchés pour meurtre, les autres pour tentative de meurtre, homicide involontaire, trafic de personnes et vol à main armée. La moitié d'entre eux sont originaires de la région torontoise.

Leurs photos ont été affichées sur des panneaux géants pour les fins de la conférence de presse, mais dans certaines municipalités, les autorités affirment que leurs photos seront placardées aussi dans des espaces publics.

Le Programme Bolo a été lancé en 2018 avec l'objectif simple [d']utiliser l’innovation pour encourager les Canadiens à garder l’œil ouvert au sujet des suspects les plus recherchés au Canada, et rendre nos communautés encore plus sûres , explique Maxime Langlois, le directeur du projet.

En anglais, l’acronyme Bolo signifie Be On The Lookout , c’est-à-dire garder l’œil ouvert ou être vigilant .

Jusqu'à présent, l'opération a permis de retrouver et d'appréhender sept individus. La liste est en outre constamment mise à jour.

Grâce à un partenariat avec l'organisation Échec au crime, le projet Bolo permet aux citoyens qui donnent un signalement de garder l’anonymat et de recevoir la récompense sans jamais parler à un enquêteur de police.

Le projet est une initiative qui tire d'ailleurs parti des réseaux sociaux et de la technologie pour encourager les citoyens à garder l’œil ouvert et à prévenir les autorités s'ils devaient apercevoir les suspects.

La conférence a particulièrement mis l'accent sur le suspect numéro #1 : Abilaziz Mohamed est recherché pour le meurtre de Craig MacDonald en octobre 2021 à Toronto.

L'urgence de l'appréhender est telle que l'opération Bolo offre une récompense de 250 000 $ à quiconque aurait des informations sur l'endroit où il se trouverait.

Les autorités considèrent Abilaziz Mohamed comme armé et dangereux. L'individu se cacherait quelque part dans la région torontoise selon la police.

Difficile épreuve pour les familles

Les organisateurs de la conférence ont d'ailleurs lu à la presse une lettre de Drema MacDonald, la sœur de Craig, pour sensibiliser le public à la souffrance que vivent les familles des victimes.

Veuillez bien regarder le visage de cet homme. Prenez-en note. Gardez-le en mémoire. Signalez-le , écrit-elle dans une déclaration.

Le mettre derrière les barreaux ne mettra pas fin à notre cauchemar. Rien ne peut ramener mon frère. Mais ça nous permettra d’aller de l’avant et, espérons-le, d’éviter qu’une autre famille vive ce cauchemar , poursuit-elle.

Plusieurs autres récompenses pouvant atteindre jusqu’à 50 000 $ et 100 000 $ ont également été offertes pour l'arrestation des 24 autres suspects sur la liste.

Les récompenses ont toutefois une date d'expiration, mais elles peuvent être renouvelées.

Le Programme Bolo donne l’occasion aux citoyens d’assister les policiers dans leur traque de suspects recherchés pour des crimes violents , précise le directeur du Service de police de Toronto, James Ramer.

Une douzaine de corps de police participent à l'opération Bolo, comme la Gendarmerie royale du Canada GRC , la Police provinciale de l'Ontario PPO et la Sûreté du Québec SQ , mais aussi des corps municipaux comme ceux de Toronto, Longueuil ou Calgary.

