Les libéraux de l’Ontario veulent mettre fin aux soins de longue durée à but lucratif

Le chef libéral de l'Ontario, Steven Del Duca, annonce une stratégie pour les personnes âgées qui garantit les « soins à domicile d'abord » et vise à éliminer les soins de longue durée à but lucratif d'ici 2028.

M. Del Duca dit que la pandémie a été un signal d'alarme autour du fait que le placement en institution des personnes âgées par le biais de soins de longue durée a été ce qu'il appelle l'une des grandes erreurs du 20e siècle .

Les résidents des établissements de soins de longue durée ont été les plus touchés par la pandémie de COVID-19, en particulier lors des premières vagues. L’armée, appelée pour aider dans quelques établissements, a publié un rapport cinglant qui relatait la mauvaise nutrition ou hydratation offerte à des résidents des foyers.

Les libéraux promettent une garantie de soins à domicile qui permettrait à 400 000 personnes âgées de plus d'avoir accès à des soins à domicile au cours des quatre prochaines années et augmenterait le financement du système de 2 milliards de dollars grâce à des augmentations annuelles de 10 %.

Ils promettent également de construire 15 000 nouvelles résidence pour personnes âgées semi-autonomes.

Le Parti libéral propose de « révolutionner » les soins pour aînés. Photo : Radio-Canada

S'il forme le prochain gouvernement, le Parti libéral dit que la province cessera de renouveler les permis des foyers de soins de longue durée à but lucratif l'an prochain et qu'elle commencera à négocier et à financer le transfert des foyers existants à des municipalités et des entités à but non lucratif.

Leur objectif est de construire 30 000 nouvelles places de soins de longue durée communautaires d'ici 2028 et de réaménager et de moderniser 28 000 places existantes.

Les libéraux promettent également d'élargir et de rendre permanent le crédit d'impôt pour la sécurité du domicile des personnes âgées et de rendre le crédit d'impôt de l'Ontario pour les aidants naturels remboursable, non imposable et versé tout au long de l'année.

Le NPD critique l'inaction des gouvernement libéraux précédents

Dans un communiqué, le Nouveau Parti démocratique NPD de l’Ontario souligne le passif des libéraux en matière de soins pour aînés. Le Parti libéral était au pouvoir durant les 15 années précédant l’arrivée au pouvoir de Doug Ford.

Ils ont laissé plus de 20 000 Ontariens sur des listes d'attente pour des soins, n'ont construit que 611 nouveaux lits de soins de longue durée et ont laissé leurs grandes entreprises amies faire de gros profits dans le système , accusent les néo-démocrates.