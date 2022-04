Quatre décès de plus liés à la COVID-19 dans la région

Le bilan des décès s’alourdit au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec quatre personnes de plus qui ont succombé à la COVID-19. Le total des victimes se chiffre désormais à 416.

Les récentes données de la santé publique indiquent que 84 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 7 de plus que la veille. Actuellement, au moins cinq malades sont toujours aux soins intensifs dans les hôpitaux de la région.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ) rapportent 68 nouveaux cas de COVID-19 déclarés par tests PCR et 33 tests positifs autodéclarés. L’organisation compte 980 cas actifs au total.

Au Québec, 32 nouveaux décès ont été enregistrés et 64 hospitalisations de plus sont rapportées.