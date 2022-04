Le nouveau centre correctionnel de Thunder Bay coûtera 1,2 milliard de dollars

À quelques jours du déclenchement des élections provinciales, le gouvernement Ford confirme la réalisation du projet, qui avait été promis initialement par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne.

Le nouvel établissement de 345 lits remplacera le centre correctionnel actuel et la prison du district de Thunder Bay.

Dans un communiqué, le ministère du Solliciteur général a indiqué que l’entreprise EllisDon Infrastructure Justice s’est vu octroyer le contrat pour concevoir, financer, bâtir, et entretenir le projet.

La construction du nouveau complexe doit commencer cet automne et s’achever d’ici l’automne 2026.

La province a aussi annoncé l’octroi de 96 millions de dollars pour des projets d’expansion au Centre correctionnel de Thunder Bay et à la Prison de Kenora.

Jusqu’à 5 millions de dollars sont aussi alloués pour un nouveau Programme pilote d’incitatifs pour l’affectation dans le Nord (Programme pilote d’incitatifs pour l’affectation dans le Nord PIAN ), visant à attirer et maintenir en poste du personnel pour les services correctionnels.

La solliciteuse générale, Sylvia Jones, affirme, dans un communiqué, que les investissements créeront et soutiendront des centaines d’emplois à Thunder Bay, Kenora et dans les régions environnantes.

Nous avançons à grands pas dans la construction d’un système de services correctionnels modernes, capable d’assurer la sécurité publique, de répondre aux besoins en matière de soins et de programmes des détenus et de maintenir des environnements de travail sains et dotés des ressources suffisantes , indique-t-elle.

La province indique que l’entreprise Bird Construction doit entreprendre des projets d’expansion au Centre correctionnel de Thunder Bay et à la Prison de Kenora vers la fin de l’été.

Ces travaux permettront d’ajouter des lits pour alléger les problèmes de capacité et de créer de la place pour des programmes qui favorisent la réinsertion dans la société.

Le nouveau complexe correctionnel de Thunder Bay et les expansions se traduiront par des améliorations considérables pour la santé et la sécurité du personnel et des détenus , affirme dans le même communiqué, Chad Oldfield, coprésident du Comité des relations employés employeurs pour le ministère pour les services correctionnels.

Un long et lourd passé

Dans le passé, de choquantes révélations ont été faites sur les conditions dans les établissements correctionnels du Nord-Ouest de l’Ontario.

La Prison de Thunder Bay est presque centenaire, ayant ouvert ses portes en 1928.

Le Centre correctionnel de Thunder Bay l’a fait en 1965, mais le bâtiment d’origine, qui servait de prison agricole, a été inauguré en 1911.

Selon la province, le personnel de première ligne et les dirigeants autochtones participeront aux discussions sur la conception du Complexe correctionnel de Thunder Bay.

Le nouveau complexe correctionnel sera construit juste à côté du centre actuel.