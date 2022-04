Les délais se prolongent dans l’implantation du compostage à Sept-Îles

Le service de collecte du compost à Sept-Îles pourrait être implanté une année plus tard que prévu, en 2024.

Pour expliquer le retard, la direction générale de la Ville de Sept-Îles blâme la lenteur de l'attribution des subventions et des autorisations du gouvernement du Québec.

Il y a un programme qui vient soutenir la construction de l’infrastructure [nécessaire pour l'implantation du site de compostage]. Ce programme-là, pour une raison qui est encore assez nébuleuse, a comme été mis à l’arrêt ou en suspension temporaire , affirme Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles.

En 2019, la municipalité septilienne sollicitait déjà l’aide financière du gouvernement provincial pour ce projet.

« L’ingénierie et les démarches de permis ont été faites. À l’heure qui est là, on attend vraiment seulement d’avoir une subvention pour pouvoir construire notre plate-forme [de compostage]. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Le directeur général de la ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On espère que ça va se débloquer sous peu. Si c’est le cas, on pourrait probablement être prêt en 2023. Mais, le temps avance déjà. On aime mieux dire 2024 pour être sûr qu’on commence bien nos opérations d’une façon conforme , explique M. Gwilliam.

Il estime que les coûts d’immobilisation pour le compostage entre trois et quatre millions de dollars . La direction générale de Sept-Îles espère recevoir entre 60 et 80 % de ces coûts en subvention gouvernementale.

Les matières compostées se retrouveront au lieu d'enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles, selon Patrick Gwilliam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La mise en place des opérations est relativement simple, mais l’immobilisation est coûteuse à faire. Si cette subvention ne vient pas, ça va être l’ensemble des contribuables qui vont combler [la somme manquante] , ajoute Patrick Gwilliam.

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’a pas obtenu une réponse du gouvernement du Québec concernant cette subvention.

Selon le site internet de la Ville de Sept-Îles, le projet consiste à mettre en place une troisième collecte qui s’ajoutera aux collectes des déchets et des matières recyclables .

Les prochaines étapes à venir pour le compostage : Appel d’offres pour la confection des plans et devis pour l’implantation du site de compostage;

Achat des bacs bruns;

Construction de la plate-forme de compostage;

Lancement de la campagne d’information pour les citoyens et les entreprises. Source : Site internet de la Ville de Sept-Îles

Le gouvernement de François Legault souhaite instaurer la collecte des matières organiques dans toutes les villes du Québec d’ici 2025. Cette date butoir, qui a été repoussée à plusieurs reprises, était auparavant fixée à 2022.

En attendant l’arrivée du bac brun, la municipalité invite la population à contacter l’Écopatrouille de la Municipalité régionale de comté MRC de Sept-Rivières pour obtenir des conseils afin de composter à la maison.