Une bourse d’études créée en mémoire d’un homme qui a inspiré sa communauté

La bourse d’études nommée Good Show (bon effort), sera attribuée chaque année à un ou une élève de l’école secondaire anglophone de Morell qui se présente en classe chaque jour en ayant une attitude positive.

Elle est nommée ainsi d’après une expression que Luke Allen, ancien élève à cette école, employait souvent lorsqu’il voyait quelqu’un faire de son mieux, explique sa mère, Shari Affleck, qui a créé la bourse d’études.

La bourse n’est pas destinée à la personne qui décroche les meilleures notes, mais plutôt à une personne qui fait de son mieux pour faire sourire les autres chaque jour parce que c’est ce que Luke faisait, souligne Mme Affleck.

Luke Allen est né atteint de fibrose kystique. Il a subi une greffe de deux poumons en 2019 qui devait lui sauver la vie, mais son corps a fini par les rejeter et il est décédé en 2021 à l’âge de 27 ans.

Shari Affleck était à ses côtés lors de ses derniers moments. Elle dit qu’il a tout à coup ouvert les yeux, qu’il lui a serré la main, qu’il lui a fait deux clins d’œil en souriant, et qu’elle a compris que sa vie se terminait.

La bourse s’élève à 638 $ d’après le verset de la Bible Luc 6:38, donnez et on vous donnera , qui a une signification particulière pour la famille, précise Mme Affleck. Elle dit que son fils avait fait le plus beau cadeau.

La famille avait aussi décidé de le débrancher du système de maintien des fonctions vitales à 18 h 38.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Luke Allen se passionnait pour le golf. Photo : Gracieuseté : Shari Affleck

Luke Allen se passionnait pour le golf. Après son décès, la communauté des golfeurs a mené une campagne de financement qui a recueilli des milliers de dollars pour aider les gens atteints de la fibrose kystique.

Shari Affleck espère aussi organiser des activités de bienfaisance pour la communauté en mémoire de son fils. Elle ajoute qu’il a donné sa vie à la recherche médicale, qu’il se consacrait cœur et âme à tout ce qu’il entreprenait et qu’il vivait pour jouer au golf.

Mme Affleck dit croire que son fils lui dirait bon effort avec fierté s’il le pouvait.