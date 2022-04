Séries : les Lions de Trois-Rivières tenteront de renverser la vapeur à la maison

Les hommes d’Éric Bélanger se sont inclinés 7-4 et 6-5 lors des deux affrontements précédents contre leurs adversaires dans les Maritimes.

Selon l’entraîneur, l’indiscipline a fait la différence et ses joueurs devront faire preuve de retenue s’ils espèrent être dans le coup pour les prochains matchs. Il faut tourner la joue et se concentrer sur les petits détails et je m’attends à une bonne sortie de nos joueurs ce soir , a-t-il affirmé en entrevue à l’émission Toujours le matin.

L’attaquant Olivier Archambault a d’ailleurs été suspendu un match en plus d’être mis à l’amende par la ligue en raison de ses actions en deuxième période du dernier match. Des changements seront donc apportés à la formation, a expliqué Éric Bélanger.

Malgré le retard de l’équipe dans cette série quatre de sept, ce dernier refuse de jeter la serviette pour plusieurs raisons.

D’abord, parce qu’il peut compter sur des joueurs qui ont déjà remporté la coupe Kelly dans l’ECHL, soit Mathieu Brodeur, Olivier Galipeau et Anthony Nellis.

Éric Bélanger croit que leur expérience peut peut-être calmer les choses dans des moments plus difficiles, ça c’est sûr.

Le fait de pouvoir compter sur l’appui des partisans locaux pour les prochaines rencontres peut changer la donne , a-t-il ajouté.

Il a rappelé ses premières séries éliminatoires en carrière dans la Ligue nationale (LNH) avec les Kings de Los Angeles contre les Red Wings de Detroit. On avait perdu les deux premiers matchs à Detroit et on est revenu à Los Angeles avec une foule en délire et on avait réussi à remporter les deux matchs à la maison pour finalement remporter la série en six.

« Si les gars y croient encore et ils veulent faire les détails pour remporter le match de ce soir, on va revenir dans cette série-là et certainement l’appui des partisans avec une énergie dans le building peut nous aider ça c’est sûr. » — Une citation de Éric Bélanger, entraîneur des Lions de Trois-Rivières

Une année hors du commun

La saison inaugurale des Lions de Trois-Rivières n’a pas été de tout repos pour l’état-major de l’équipe. L’important roulement de joueurs dans l’alignement, en raison des rappels avec le Rocket de Laval et des blessures, a même forcé Éric Bélanger et le directeur général Marc-André Bergeron à évaluer la possibilité de chausser à nouveau les patins.

Cette réflexion est apparue alors que le minimum de joueurs devant être de la formation pour disputer une partie était sur le point de ne pas être atteint.

Je sais que Marc-André a patiné une semaine de temps. Moi, j’en ai fait un peu moins parce que je ne me voyais pas être capable de revenir [jouer]. Mais on a su plus tard qu’on ne pouvait pas être un joueur et faire partie du management ou d’un groupe d’entraîneurs, donc l’idée n’a pas duré très longtemps , a raconté l’entraîneur.

Les matchs 3 et 4 de la série contre les Growlers seront disputés au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières, tout comme le match 5 si nécessaire. Les parties 6 et 7 seraient jouées à Terre-Neuve s’il le faut.