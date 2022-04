Cinq choses à savoir sur Jeanne Sauvé qui aurait eu 100 ans le 26 avril

Voici cinq choses à savoir sur cette pionnière de l’histoire canadienne.

1. Elle est née dans les Prairies

Jeanne Sauvé est née dans la communauté de Prud’homme, en Saskatchewan, située à environ 70 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

2. Elle a été journaliste et animatrice

Entre 1952 et 1972, Jeanne Sauvé est journaliste à Radio-Canada, à CTV et elle collabore à des réseaux américains comme NBC et CBS.

De 1956 à 1963, elle anime l’émission Opinions, un forum pour adolescents qui explore plusieurs sujets touchant de près la jeunesse : sexualité, autorité parentale, conformisme, etc.

L'animatrice Jeanne Sauvé en entrevue avec le psychiatre Denis Lazure, à l'émission Opinions du 15 janvier 1961. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

3. Des plafonds de verre brisés en politique canadienne

En 1972, elle se lance en politique fédérale sous la bannière libérale avec Pierre-Elliot Trudeau. Elle est élue dans la circonscription montréalaise de Ahuntsic. Entre 1972 et 1979, elle devient ministre de la Science et de la Technologie, ministre de l’Environnement et ministre des Communications.

Nommée par Pierre-Elliott Trudeau au Cabinet en 1972, elle est la première femme francophone à devenir ministre dans un cabinet fédéral.

Après les élections remportées par le Parti libéral du Canada en 1980, Jeanne Sauvé devient présidente de la Chambre des communes. Elle devient ainsi la première femme de l’histoire canadienne à accéder à ce poste.

Au centre de la Chambre des communes se trouve le siège occupé par le ou la présidente. Photo : Reuters / Patrick Doyle

Le 14 mai 1984, elle devient la première femme à occuper le poste de gouverneure générale au pays, en 116 ans d’histoire. Elle occupera cette fonction jusqu’en 1990.

4. Première garderie au Parlement

Pendant son mandat à la présidence de la Chambre des communes, elle ouvre la première garderie sur la Colline, la seule installation de ce genre dans le gouvernement fédéral.

5. Priorité aux jeunes et importance du sport

Au cours de sa vie, Jeanne Sauvé a évoqué à plusieurs reprises l’importance de la jeunesse et du sport.

Elle a ainsi travaillé comme adjointe au directeur du Secrétariat à la jeunesse de l'UNESCO, et a agi comme secrétaire du comité canadien de l'Assemblée mondiale de la jeunesse.

À Rideau Hall, elle instaure deux récompenses pour des étudiants désireux de faire carrière dans le domaine de l'enseignement spécial destiné aux enfants doués.

Rideau Hall, la demeure de la gouverneure générale est située à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean-Denis Scott

À la fin de son mandat comme gouverneure générale, elle crée la Fondation Jeanne Sauvé pour la jeunesse, pour la promotion de l'excellence chez les jeunes du Canada.

Un trophée en son nom sera créé pour le championnat mondial de hockey féminin sur gazon et la Coupe Jeanne Sauvé sera établie pour les championnes canadiennes en ringuette.

Finalement, le prix Jeanne Sauvé va reconnaître les athlètes canadiens pour leur esprit sportif.

Jeanne Sauvé prend sa retraite en 1990. Elle meurt le 26 janvier 1993 des suites d’une longue maladie.