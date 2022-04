400 000 $ pour le nouvel entrepôt de Moisson Kamouraska

Il s'agit d'une subvention accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre d'un programme pour améliorer les infrastructures des banques alimentaires. Ce programme disposait d'une enveloppe de 3 millions de dollars pour l'ensemble des organismes de la province.

On savait qu'on pourrait en avoir une partie, mais pas à hauteur de ce montant-là! , s'est réjouie la directrice de Moisson Kamouraska, Mireille Lizotte.

L'ensemble du projet est évalué à 835 000 $. L'aide gouvernementale accordée incitera d'autres donateurs à mettre l'épaule à la roue pour le financer, espère Mme Lizotte.

« Pour nous, c'est plus de la moitié du montant qui est déjà attaché donc ça nous enlève un gros poids sur les épaules. » — Une citation de Mireille Lizotte, directrice de Moisson Kamouraska

Elle précise qu'il faudrait encore environ 250 000 $ à son organisme afin de compléter le montage financier.

Ce déménagement permettra à Moisson Kamouraska d'offrir davantage de services, alors que les besoins continuent d'augmenter dans la région.

On est à plus de 25 % de nouvelles demandes. [...] On a de nouveaux demandeurs qui sont plus de la classe moyenne, des étudiants, des personnes âgées , précise la directrice. Et pendant que la demande augmente, les dons en argent et en denrées sont en baisse.

Les gens sont généreux, mais il y vont selon leurs besoins et leurs capacités financières. [...] Dans les donations alimentaires, on voit aussi une diminution, ça coûte très cher en épicerie , ajoute-t-elle.

Si tout va bien, Moisson Kamouraska pourrait s'installer dans ses locaux à la fin décembre, ou encore en janvier 2023.