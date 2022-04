Des conseils d’experts pour protéger sa maison des infiltrations d’eau

L’entreprise Paul Davis Restoration ne reçoit en général que quatre ou cinq appels après une tempête, selon le directeur général Ken Cruzat. Cette fois-ci, il assure avoir reçu une cinquantaine d’appels au sujet de problèmes d’infiltration d’eau.

Du côté de l'entreprise winnipégoise Denver Property Restoration, le chef de projet principal Brian Fehr dit avoir reçu près de 60 demandes depuis samedi.

Si la situation actuelle sort de l'ordinaire, disent les experts, il est aussi possible, pour les propriétaires, de prévenir les infiltrations d'eau et les inondations des sous-sols en prenant des mesures qui relèvent de l'entretien régulier d'une maison, et qui devraient être faites à l'automne en prévision de l'hiver et du printemps à venir.

Voici quelques conseils pour éviter que l’eau ne s'infiltre dans vos maisons.

Les conseils des professionnels

1. Promenez-vous autour de votre maison et dégagez vos gouttières

Tout d'abord, vérifiez si l'eau s'accumule autour des fondations de votre maison. Regardez aussi si les rues voisines sont inondées, suggère Ken Cruzat. Assurez-vous que vos gouttières et vos tuyaux de descente sont dégagés et suffisamment longs pour projeter l'eau loin des fondations de la maison, ajoute-t-il.

Si votre rue est inondée, vous devez appeler le service 311 de la Ville de Winnipeg pour que le problème soit réglé avant que l'eau n'entre dans votre maison, dit-il.

Ken Cruzat rappelle qu’il faut vérifier régulièrement que les pompes de puisard fonctionnent correctement. Ces pompes empêchent l'eau des conduites extérieures de remonter dans le maison.

2. Entretenez l'extérieur de la maison

Pour le propriétaire et inspecteur en chef de Welcome Home Inspection Services à Winnipeg, Kelly Baziuk, la plupart des problèmes de dégâts d’eau résultent d'un mauvais entretien des maisons.

Beaucoup de choses qui aideront à prévenir les dégâts d'eau dans votre maison au printemps devraient être faites dès l'automne , souligne-t-il.

Pourquoi les gens ont-ils de l'eau chez eux? Il y a toute une série de raisons. La principale est que les gens ne font pas l'entretien de leur maison, l'entretien nécessaire , explique-t-il.

Pour lui, cela devrait impliquer le nettoyage des gouttières et des tuyaux de descente. Il faut aussi surveiller le terrain autour de la maison : s'il favorise l'accumulation d'eau près de fondations, l'aménagement doit être rectifié pour faire en sorte que l'eau s'éloigne de la maison.

Selon le chef d’entreprise, beaucoup de gens s'en tireraient un peu mieux s'ils avaient un programme d'entretien régulier pour s'occuper de ces choses .

3. Contactez votre assureur

Brian Fehr, de Denver Property Restoration, suggère aussi de parler à votre assureur habitation pour connaître le type de couverture vous avez pour les dégâts d'eau à votre maison.

Il insiste : Demandez-leur une couverture adéquate, demandez-leur ce qu'il faut pour obtenir cette couverture adéquate. C'est l'essentiel.

Avec les informations de Jill Coubrough et Pat Kaniuga