Un premier bateau de croisière en trois ans accoste à Québec

Le navire battant pavillon norvégien transporte, à pleine capacité, 378 passagers et 260 membres d’équipage

Le départ du Viking Octantis est prévu mardi soir à 22 h 30.

Des bateaux de croisière sont à Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martine Côté

Plus de 100 000 croisiéristes attendus

Du 26 avril au 1er novembre, le port de Québec sera l’arrêt temporaire d’une centaine de bateaux de croisière. Plus de 100 000 croisiéristes découvriront la capitale.

Cette année, avec les navires à pleine capacité, on aurait 112 000 croisiéristes, 40 000 membres d'équipage. Ça donne environ 150 000 passagers. En 2019, l'année record, on était environ à 235 000 passagers et membres d'équipages. Dans trois ans, on devrait être revenu à la situation de 2019 , précise le président-directeur général du Port de Québec, Mario Girard.

Des touristes se promènent à la place Royale. (Archives) Photo : Radio-Canada

Retombées économiques

Les retombées économiques des croisières seront importantes pour la région, selon Mario Girard.

Juste pour la ville, on parle d'environ 100 millions de dollars de retombées et là, je parle de dépenses directes. Une trentaine de millions proviennent de dépenses directes des croisiéristes, 70 millions des lignes pour le ravitaillement, des choses comme ça , explique-t-il.

Le croisiériste Holland America Line sera le plus grand visiteur encore cette année avec 16 escales du Zaandam.

Un des navires les plus attendus est le géant des mers le Queen Mary 2. Il effectuera une visite de trois jours à Québec, à compter du 29 septembre.

Le Queen Mary 2 accoste au port de Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Régis Desrosiers

Québec prisée

Québec est une destination de plus en plus populaire pour les croisières. La situation géopolitique actuelle en Europe, avec la guerre qui sévit en Ukraine, profite aussi à la capitale.

Pensez aux croisières dans la mer Noire, qui étaient super populaires à une certaine période. C'est maintenant moins tentant d'aller là. Il y a beaucoup de demandes actuellement pour les croisières, les voyageurs sont au rendez-vous , mentionne Mario Girard.

L’automne est la période la plus achalandée de l’année. La demande est telle que l’administration portuaire a dû refuser d’accueillir des navires.

Compte tenu de la popularité en septembre octobre, on avait identifié un maximum de 12 000 croisiéristes par jour. Quand on atteint ce nombre, on dit qu'on est complets , souligne Mario Girard.

La saison des croisières se terminera au début du mois de novembre. La dernière visite d’un navire de croisière au port de Québec remonte à la fin d’octobre 2019.

Avec la collaboration d'Hadi Hassin.