L’Î.-P.-É envisage l’indexation des paliers d'imposition au taux d'inflation

Cette mesure pourrait réduire la facture d’impôts pour les résidents de l’île en ce temps d’inflation galopante.

« Je pense que le moment est là pour que le gouvernement commence finalement à indexer les taux d'imposition à l’inflation. » — Une citation de Renaud Brossard, directeur par intérim, la Fédération canadienne des contribuables

Pour Renaud Brossard, directeur par intérim pour l’Atlantique, à la Fédération canadienne des contribuables, le gouvernement de l’île pourrait en faire davantage pour réduire l’impact de l’inflation sur le portefeuille des gens.

La façon dont les taux d’imposition sont faits à l’Île-du-Prince-Édouard ne tient pas compte du fait qu’un dollar achète moins aujourd’hui qu’il achetait autrefois , explique-t-il.

Renaud Brossard, directeur par intérim pour l'Atlantique, à la Fédération canadienne des contribuables, a salué l'initiative du gouvernement de l'île d'évaluer un plan pour l'indexation des paliers d'imposition sur le revenu. Photo : Gracieuseté Renaud Brossard

À l’île, les paliers d’imposition sont restés aux mêmes seuils depuis 2008, alors que le pouvoir d’achat a diminué de 35 %, précise le directeur de la fédération.

Un ajustement qui pourrait faire la différence dans le portefeuille des citoyens pour la prochaine saison des impôts, selon Renaud Brossard.

Dans la majorité des provinces et le gouvernement fédéral, on ajuste les paliers d’imposition à l’inflation chaque année, pour qu’un individu qui n’est pas plus riche, qu’il n’ait pas une augmentation de ses revenus qui s’en vont dans les taxes ou les impôts. , explique-t-il.

Le taux d’inflation à l’île a atteint 8,9 % en mars dernier, la plus forte hausse au pays.

L’engagement du gouvernement

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, le cabinet de la ministre des Finances de l’île, Darlene Compton, dit étudier la possibilité d’indexer les paliers d’imposition sur le revenu.

Nous continuerons à surveiller les niveaux des paliers d’imposition des autres provinces de l’Atlantique pour nous assurer que notre cadre fiscal global demeure comparable à celui de nos voisins , a indiqué le cabinet de la ministre en réponse à des recommandations de la Fédération canadienne des contribuables sur la matière.

Le ministère a aussi souligné qu’une augmentation du crédit d’impôt non remboursable pour les particuliers est prévue pour janvier 2023.

Ce montant passerait de 750 à 12 000 dollars l’an prochain.

L’objectif est d’aider les insulaires à affronter l'inflation, indique la déclaration du ministère.

Le ministère doit continuer à explorer les augmentations continues pour éliminer la ponction fiscale cachée dans les tranches d’imposition, et le ministère s’engage à travailler dans ce sens pour le bien des Prince-Édouardiens , a souligné l’équipe du cabinet.

Selon le cabinet de la ministre Finances, Darlene Compton, l'augmentation du crédit d'impôt est prévue dans son budget 2022-2023. (archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

L’indexation des paliers d’imposition sur le revenu a également fait l’objet de discussions à l’Assemblée législative, jeudi dernier.

Le député progressiste-conservateur, Cory Deagle, a demandé à la ministre Darlene Compton, si cette mesure se trouvait dans les plans du gouvernement.

La ministre a répondu, à son tour, que son ministère étudiait cette option et qu’il continuerait à le faire.

Seules l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta n’indexent pas leurs tranches d’imposition à l'heure actuelle.