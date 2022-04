Une quatrième dose de COVID-19 pour les 50 ans et plus en Saskatchewan?

Le gouvernement de la Saskatchewan pourrait annoncer aujourd’hui l'élargissemement de la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 aux résidents de 50 ans et plus.

Lundi, le ministre provincial de la Santé, Paul Merriman, a précisé que cette dose devrait être administrée quatre mois après avoir reçu la dose de rappel.

Il a ajouté qu’il ne voulait pas élargir encore plus l'admissibilité à la quatrième dose pour ne pas surcharger les pharmaciens.

À l’heure actuelle, les résidents de 70 ans et plus peuvent recevoir une quatrième dose, ainsi que les résidents de 50 ans et plus du nord de la province, ceux qui habitent dans une maison ou un centre de soins de longue durée et les personnes immunodéprimées.

Selon le dernier bilan de la province, le risque de se retrouver à l'hôpital est cinq fois plus grand pour les résidents non vaccinés. Dans leur cas, le risque de mourir de la maladie est aussi sept fois plus grand que dans le cas d'une personne ayant reçu trois doses de vaccin.