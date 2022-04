Début de saison des croisières reporté aux Îles-de-la-Madeleine

C’est un faux départ, mais il faut s’y attendre un peu au mois d’avril , commente le chef d'escale, Denis Bourque.

La fébrilité dans l’équipe était pourtant bien présente pour accueillir ce premier navire à faire escale sur le Saint-Laurent depuis mars 2022. On voyait que les gens commençaient à croire enfin qu’après deux ans d’inactivité, les navires allaient revenir aux Îles-de-la-Madeleine , a raconté Denis Bourque au micro de Kim Bergeron à l'émission Au coeur du monde.

Denis Bourque souligne que les risques de conditions météorologiques défavorables sont toujours bien présents au printemps tôt, mais que tous ont tenté d’y croire.

D’ailleurs, ce n’est qu’à la dernière minute, samedi, que la direction du navire a annulé l’escale dans la baie de Plaisance et repris sa route vers la baie de Sept-Îles.

La reprise des activités n’avait pourtant pas été simple, admet Denis Bourque. Il a fallu notamment reformer une équipe et revoir les attraits touristiques offerts aux visiteurs dans cette période hors saison.

La gestion des mesures sanitaires n’est pas vraiment un problème, assure le chef d’escale. L’inquiétude a fait place à l’enthousiasme, dit-il, on doit réapprendre à vivre avec ça. On prend tellement de précautions. Le risque zéro n’existe pas que ce soit la COVID ou une gastroentérite .

Recevoir un navire comme le Viking Octantis prend plusieurs jours de préparation, mais Escale Îles-de-la-Madeleine pourra se reprendre bientôt avec l’accueil du Océan Explorer, le 4 mai.

« On fait partie des régions qui vivent du tourisme, on aime ça, recevoir de la visite, on est prêts. »