Une opération antidrogue en cours à Sainte-Eulalie

Il s’agit de deux hommes de 31 et 37 ans et une femme de 25 ans, tous de Sainte-Eulalie. Ils seraient, selon la SQ, impliqués dans le trafic de stupéfiants. Les policiers ont également procédé à des perquisitions en matière de drogues et d’armes à feu.

Les enquêteurs de l’équipe d’enquête et de coordination du crime organisé de la Mauricie mènent cette opération.

L’opération mobilise plus de 20 policiers des différentes unités de la Sûreté du Québec dont des membres du groupe d’intervention tactique et un maître-chien. Les suspects seront rencontrés par les enquêteurs au cours des prochaines heures , explique le corps policier dans un communiqué.