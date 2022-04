La facture pour agrandir le lieu d’enfouissement des déchets triple à Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, juge ce montant trop élevé.

À mon grand désespoir, vous savez que lorsqu'on évalue un coût à 1,5 million et on va en appel d'offres et que c'est trois fois ou quatre fois le prix, alors ce sont des exigences. On doit aller de l'avant, ce sont des sous qui viennent de la taxation, c'est de l'argent des contribuables, des Septiliens, des payeurs de taxes et d'impôts fonciers , a-t-il déclaré lors de la séance du conseil municipal de Sept-Îles.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

« Ce sont des sous qu'on aurait consacrés à d'autres choses comme l'amélioration de nos infrastructures. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles

Selon le maire de Sept-Îles, la facture des travaux aurait augmenté en raison de l'explosion des coûts de construction et du prix du matériau fait à base de pétrole, qui est nécessaire à la construction des membranes des nouvelles cellules.

De son côté, le conseiller municipal Guy Berthe estime que la mise en place du système de compostage municipal devrait notamment réduire l'utilisation des cellules du lieu d'enfouissement technique dans le futur.

À Sept-Îles, le lieu d’enfouissement est situé sur le chemin du Lac-Daigle. Le site reçoit les déchets issus des collectes résidentielles des ordures, les déchets commerciaux, industriels et institutionnels et les sols contaminés.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe